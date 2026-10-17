Почина треньорът на "ЦСКА 1948"

На 64-годишна възраст почина Юрий Васев, който документално се водеше старши треньор на "ЦСКА 1948". Фактически отборът е воден от Огнян Младенов, но той няма необходимия лиценз. По същата причина Васев бе на книга треньор и докато столичният тим бе воден от Николай Панайотов, Александър Александров и др.

Васев е един от легендарните футболисти и треньори в Перник. Играл е за местните "Миньор" и "Металург", а също за "Струмска слава", "Академик" (София) и "Спартак" (Плевен). Като треньор е водил "Миньор", Металург", "Струмска слава", "Марек", "Септември" (Симитли), "Пирин" (Гоце Делчев), младежкия отбор на "Лудогорец" и др.

Поклон пред паметта му!