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"ЦСКА 1948" смени треньора след загубата на "Герена"

Традицията при вицешампиона е спазена - Александров ще бъде заменен от помощника си

Днес, 11:55
Александър Александров стои умислен по време на вчерашната загуба от "Левски". Това за него бе последният мач като треньор на "ЦСКА 1948".
СПОРТАЛ
Александър Александров стои умислен по време на вчерашната загуба от "Левски". Това за него бе последният мач като треньор на "ЦСКА 1948".

Треньорът на "ЦСКА 1948" Александър Александров беше освободен от поста си след снощната загуба от "Левски" с 0:1, съобщи "Спортал". Това беше втората загуба за отбора в първенството от началото на сезона и явно този резултат, а също така неубедителните игри напоследък, съчетани с отпадането от Лигата на конференцията, са натежали за решението. След вчерашния мач "ЦСКА 1948" е на четвърто място в класирането с 16 точки и изостава вече на 8 точки от лидера "Левски".

Александров се задържа на треньорската позиция малко по-малко от 7 месеца, след като бе назначен на 12 февруари. Под негово ръководство "ЦСКА 1948" завърши за пръв път в историята си на второ място в класирането и спечели сребърните медали. Това бе за Александров втори престой на поста, след като вече води тима за два мача през април 2025 г.

В "ЦСКА 1948" спазиха традицията да има приемственост и новият треньор е досегашен служител на клуба. Това е Огнян Младенов, който бе помощник на Александър Александров. Интересното е, че именно той говори след вчерашния мач, тъй като наставникът беше изгонен заради недоволство срещу съдийски отсъждания.

"Ние продължаваме да се развиваме. Работим постоянно за това нещо - отборът да става все по-добър. Искаме да покажем нашия стил - притежание на топката, дълбочина, дублиране на фланга и още много неща", заяви Младенов след загубата от "Левски". Той е водил преди "Оборище" (Панагюрище).

Огнян Младенов говори след снощния мач с "Левски", като още не подозира, че ще поеме отговорността да бъде треньор на "ЦСКА 1948".
Диема спорт / стопкадър Огнян Младенов говори след снощния мач с "Левски", като още не подозира, че ще поеме отговорността да бъде треньор на "ЦСКА 1948".
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Ключови думи:

ЦСКА 1948, Александър Александров

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