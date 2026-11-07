"Лудогорец" оцеля с мъка срещу 10-има от "ЦСКА 1948"

GONG.BG Халфът на "Лудогорец" Ивайло Чочев се извинява на бившите си съотборници от "ЦСКА 1948", след като току-що е изравнил резултата в последната 7-а минута на добавеното време.

"Лудогорец" пропусна златен шанс да се изравни с "Левски" на върха в класирането на Първа лига. В мач от отложения 13-и кръг на футболното ни първенство разградчани завършиха 2:2 у дома срещу "ЦСКА 1948", като успяха да се спасят от поражение дълбоко в добавеното време на ст. "Хювефарма Арена".

Двубоят се разви крайно нелогично, още повече че в последните двайсетина минути гостите от София играха с човек по-малко. В 73-тата минута левият бек на "червените" Емерсон Барбоса си изкара втори жълт картон заради умишлена игра с ръка, а по това време резултатът беше 1:0 за домакините след гол на Петър Станич в 51-вата мин.

След като останаха с 10 души на терена, столичани заиграха по-агресивно и стигнаха до пълен обрат в разстояние на две минути. В 79-ата се разписа Атанас Илиев, а в 81-вата Георги Русев шокира "орлите" за втори път.

До края действията се развиваха изцяло пред вратата на "ЦСКА 1948" и опълчението капитулира в последните секунди на 97-ата минута - последната от обявеното допълнително време. Разписа се бившият капитан на софийския тим Ивайло Чочев, който от уважение към някогашните си съотборници не се зарадва на попадението.

Равенството запази статуквото в първата четворка на класирането. "Левски" остава начело с 32 т. и мач по-малко, следван от ЦСКА (31), "Лудогорец" (30) и "ЦСКА 1948" (29) с мач повече.