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"Лудогорец" оцеля с мъка срещу 10-има от "ЦСКА 1948"

Разградчани пропуснаха да застигнат лидера в Първа лига, но поне останаха в Топ 3

Днес, 21:00
Халфът на "Лудогорец" Ивайло Чочев се извинява на бившите си съотборници от "ЦСКА 1948", след като току-що е изравнил резултата в последната 7-а минута на добавеното време.
GONG.BG
Халфът на "Лудогорец" Ивайло Чочев се извинява на бившите си съотборници от "ЦСКА 1948", след като току-що е изравнил резултата в последната 7-а минута на добавеното време.

"Лудогорец" пропусна златен шанс да се изравни с "Левски" на върха в класирането на Първа лига. В мач от отложения 13-и кръг на футболното ни първенство разградчани завършиха 2:2 у дома срещу "ЦСКА 1948", като успяха да се спасят от поражение дълбоко в добавеното време на ст. "Хювефарма Арена".

Двубоят се разви крайно нелогично, още повече че в последните двайсетина минути гостите от София играха с човек по-малко. В 73-тата минута левият бек на "червените" Емерсон Барбоса си изкара втори жълт картон заради умишлена игра с ръка, а по това време резултатът беше 1:0 за домакините след гол на Петър Станич в 51-вата мин.

След като останаха с 10 души на терена, столичани заиграха по-агресивно и стигнаха до пълен обрат в разстояние на две минути. В 79-ата се разписа Атанас Илиев, а в 81-вата Георги Русев шокира "орлите" за втори път.

До края действията се развиваха изцяло пред вратата на "ЦСКА 1948" и опълчението капитулира в последните секунди на 97-ата минута - последната от обявеното допълнително време. Разписа се бившият капитан на софийския тим Ивайло Чочев, който от уважение към някогашните си съотборници не се зарадва на попадението.

Равенството запази статуквото в първата четворка на класирането. "Левски" остава начело с 32 т. и мач по-малко, следван от ЦСКА (31), "Лудогорец" (30) и "ЦСКА 1948" (29) с мач повече.

Лудогорец - ЦСКА 1948 2:2 /репортаж/
Date: 07-11-2026 ,Watch the Game Highlights from Ludogorets Razgrad PFK vs. CSKA 1948 Sofia, 11/07/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Ludogorets Razgrad PFK, TeamB: CSKA 1948 Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime
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