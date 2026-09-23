Сърбин е най-скъпият футболист в Първа лига

ЕПА/БГНЕС Петър Станич през лятото бе близо до трансфер в "Олимпиакос", а след това в "Олимпик" (Лион), но в крайна сметка остана в "Лудогорец" и се превърна в най-високо оцененият футболист в Първа лига.

Атакуващият халф на "Лудогорец" Петър Станич е най-високо оцененият футболист в Първа лига. Това сочат данните от най-новия анализ на Международния център за спортни изследвания (CIES). При изготвянето на оценките е използван специален статистически модел, в който са отчетени не само постоянството при представянето и нивото на шампионата, но и инфлацията.

Стойността на Станич е 6.9 млн. евро, според CIES. Футболистът бе през лятото пред трансфер в "Олимпиакос" за 9 млн. евро, но сделката в крайна сметка не се осъществи.

Прави впечатление, че сръбският национал е доста по-напред от следващия по стойност - египетския национал Хосам Абделмагид, който игра на Мондиал 2026, а след това премина от "Замалек" в "Лудогорец". Той е оценен на 5.2 млн. евро.

Другото, което се набива на очи, е фактът, че първите трима в това подреждане за българското първенство са само футболисти на "Лудогорец". Третият е бразилецът Ерик Маркус (4.9 млн. евро).

Следват трима играчи на ЦСКА - Теодор Иванов (4.7 млн.), вратарят Фьодор Лапоухов (4.7 млн.) и Петко Панайотов (3.8 млн.). В Топ 10 има и двама представители на "Левски" - Сержиньо (№7 в подреждането, 3.3 млн. евро) и вратарят Светослав Вуцов (№9, 3 млн.) Между тях е четвъртият играч на "Лудогорец" в десетката - националът на Кабо Верде Дерой Дуарте (3.2 млн.). Десети е четвъртият футболист на ЦСКА тук - Макс Ебонг (2.9 млн.).