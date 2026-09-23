Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Сърбин е най-скъпият футболист в Първа лига

Първите трима по стойност са само играчи на "Лудогорец"

Днес, 06:52
Петър Станич през лятото бе близо до трансфер в "Олимпиакос", а след това в "Олимпик" (Лион), но в крайна сметка остана в "Лудогорец" и се превърна в най-високо оцененият футболист в Първа лига.
ЕПА/БГНЕС
Петър Станич през лятото бе близо до трансфер в "Олимпиакос", а след това в "Олимпик" (Лион), но в крайна сметка остана в "Лудогорец" и се превърна в най-високо оцененият футболист в Първа лига.

Атакуващият халф на "Лудогорец" Петър Станич е най-високо оцененият футболист в Първа лига. Това сочат данните от най-новия анализ на Международния център за спортни изследвания (CIES). При изготвянето на оценките е използван специален статистически модел, в който са отчетени не само постоянството при представянето и нивото на шампионата, но и инфлацията.

Стойността на Станич е 6.9 млн. евро, според CIES. Футболистът бе през лятото пред трансфер в "Олимпиакос" за 9 млн. евро, но сделката в крайна сметка не се осъществи. 

Прави впечатление, че сръбският национал е доста по-напред от следващия по стойност - египетския национал Хосам Абделмагид, който игра на Мондиал 2026, а след това премина от "Замалек" в "Лудогорец". Той е оценен на 5.2 млн. евро.

Другото, което се набива на очи, е фактът, че първите трима в това подреждане за българското първенство са само футболисти на "Лудогорец". Третият е бразилецът Ерик Маркус (4.9 млн. евро). 

Следват трима играчи на ЦСКА - Теодор Иванов (4.7 млн.), вратарят Фьодор Лапоухов (4.7 млн.) и Петко Панайотов (3.8 млн.). В Топ 10 има и двама представители на "Левски" - Сержиньо (№7 в подреждането, 3.3 млн. евро) и вратарят Светослав Вуцов (№9, 3 млн.) Между тях е четвъртият играч на "Лудогорец" в десетката - националът на Кабо Верде Дерой Дуарте (3.2 млн.). Десети е четвъртият футболист на ЦСКА тук - Макс Ебонг (2.9 млн.).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лудогорец, Петър Станич, CIES

Още новини по темата

"Лудогорец" си върна успешен треньор
23 Септ. 2026

Клауза за 1 млн. евро остави "Лудогорец" без треньор
15 Септ. 2026

"Лудогорец" вече е само на 2 точки от върха
14 Септ. 2026

"Лудогорец" отказа да играе за Купата на елита
11 Септ. 2026

Шампионът е предпоследен по налагане на млади играчи
04 Септ. 2026

100-процентовият "Левски" оглави класирането
30 Авг. 2026

ЦСКА продължи след драма с дузпи, а "Лудогорец" се сбогува с Европа
30 Юли 2026

Президентът на БФС защити опрощаването на 199 467 евро на "Лудогорец"
27 Юли 2026

Футболният съюз толерира "Лудогорец" и му спести 199 467 евро
24 Юли 2026

Безобразно слаб "Лудогорец" загуби с 0:2 на старта си в Европа
23 Юли 2026

"Лудогорец" стартира утре в Европа без нито един нов играч
22 Юли 2026

Водещите ни четири клуба саботираха новото правило на БФС
15 Юли 2026

Райс сам си постави титлата като цел в "Лудогорец"
14 Юли 2026

Бивш треньор на "Бохум" и "Шалке 04" пое "Лудогорец"
12 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ