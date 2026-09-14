"Лудогорец" вече е само на 2 точки от върха

"Лудогорец" се долепи плътно до лидера в класирането "Левски" след днешната си домакинска победа с 2:1 над "Септември" в последен мач от IX кръг на Първа лига. Разградчани си върнаха второто място в класирането и имат вече 23 точки, като са само на 2 от шампионите.

Попадение на Ивайло Чочев в 21-ата минута даде увереност за лесен мач на разградчани. Националът вкара петото си шампионатно попадение от началото на сезона, след като засече с глава центриране отляво на Бърнард Текпетей. В 59-ата минута неконцентрирани действия на вратаря на "Септември" Владимир Иванов и защитника Педро Ферейра позволиха на халфа на домакините Агибу Камара да отнеме топката и да направи 2:0. Този гол определено доведе до отпускане в състава на "Лудогорец" и това беше наказано от Ерар Францети, който в 81-ата минута намали. Разградчани се стреснаха и Руан Круз отблизо пропусна, а Ерик Маркос улучи напречната греда. Все пак треньорът на "Лудогорец" Томас Райс накрая се зарадва на седмата си победа в първенството на България след идването си на поста.

Лудогорец - Септември София 2:1 /репортаж/ Date: 14-09-2026 ,Watch the Game Highlights from Ludogorets Razgrad PFK vs. PFK Septemvri Sofia, 09/14/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Ludogorets Razgrad PFK, TeamB: PFK Septemvri Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , C Лудогорец - Септември София 2:1 /репортаж/ Date: 14-09-2026 ,Watch the Game Highlights from Ludogorets Razgrad PFK vs. PFK Septemvri Sofia, 09/14/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Ludogorets Razgrad PFK, TeamB: PFK Septemvri Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , C

ОТЗИВИ

Треньорът на "Лудогорец" Томас Райс не беше съвсем доволен от игровото поведение на отбора си. "Беше трудно. Първата част започнахме много силно. Създадохме много шансове. През втората част отново не започнахме толкова зле. Вкарахме втори гол. Една грешка и отново трябваше да страдаме. Трябва да играем с пълна концентрация 90 минути. Три точки, но втората част и последните 10 минути са трудно обясними. Чочев е много важен. Той е много опитен, много добър играч. Боец на терена. Винаги е там, за да вкара. Надявам се да може да продължи така. Имаме вече много футболисти на важни позиции. Никой не може да си позволи да мързелува", каза германецът.

Португалският наставник на "Септември" Шимао Фрейташ пък критикува съдийството: "Трудно е, когато трябва да играем срещу два тима. Играхме срещу "Лудогорец", но и срещу още един отбор. Да, говоря за съдиите, това е невероятно. Всичко, което правим, е фаул. Вижте втория гол - мислите ли, че ако е гол срещу "Лудогорец", ще бъде зачетен?! Много такива фалове се свирят. Нищо не мога да кажа повече, защото ми носи жълт картон. Това, което говоря, ми носи жълт картон. Ние просто искаме честност, а това не е честно. Много съм горд от играчите. Изиграха силен мач, не започнаха добре първите 10-15 минути. След това балансирахме играта."