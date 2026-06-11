Клуб от Първа лига освободи треньора си

БГНЕС Христо Арангелов спаси "Септември" от изпадане от Първа лига, но това не беше достатъчно да остане на треньорския пост и през следващия сезон.

Първодивизионният "Септември" (Сф) се раздели треньора си преди началото на предсезонната подготовка. Досегашният наставник Христо Арангелов напуска, въпреки че спаси отбора от изпадане от Първа лига. Още в минутите след победата над "Янтра" в баража той показа, че не е сигурен за бъдещето си в столичния клуб. "Ще видя", отговори Арангелов на въпрос дали ще остане на поста и през сезон 2026/27. Заедно с него напуска и помощник-треньорът Мариян Христов. От "Септември" днес благодариха на двамата в официално съобщение.

Все още не е обявено кой ще бъде следващият треньор. БТА обаче съобщи, че по всяка вероятност това ще е португалецът Шимао Фрейташ (45 г.), който вече е идвал два пъти в София на преговори с ръководството на "Септември".

За последно Фрейташ е водил Б отбора на "Брага". Бил е на два пъти треньор на младежкия тим на "Порто", както и помощник-треньор в "Боавища", "Бейра Мар", "Пенафиел" и "Тондела". През 2016 води за 5 месеца молдовския "Зимбру" (Кишинев), през 2017 г. за 10 месеца е начело на китайския "Шандун". За една година работи като наставник на бразилския "Депортиво Бразил".