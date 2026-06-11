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Клуб от Първа лига освободи треньора си

Португалец ще бъде назначен на мястото на Христо Арангелов в "Септември"

11 Юни 2026
Христо Арангелов спаси "Септември" от изпадане от Първа лига, но това не беше достатъчно да остане на треньорския пост и през следващия сезон.
БГНЕС
Христо Арангелов спаси "Септември" от изпадане от Първа лига, но това не беше достатъчно да остане на треньорския пост и през следващия сезон.

Първодивизионният "Септември" (Сф) се раздели треньора си преди началото на предсезонната подготовка. Досегашният наставник Христо Арангелов напуска, въпреки че спаси отбора от изпадане от Първа лига. Още в минутите след победата над "Янтра" в баража той показа, че не е сигурен за бъдещето си в столичния клуб. "Ще видя", отговори Арангелов на въпрос дали ще остане на поста и през сезон 2026/27. Заедно с него напуска и помощник-треньорът Мариян Христов. От "Септември" днес благодариха на двамата в официално съобщение.

Все още не е обявено кой ще бъде следващият треньор. БТА обаче съобщи, че по всяка вероятност това ще е португалецът Шимао Фрейташ (45 г.), който вече е идвал два пъти в София на преговори с ръководството на "Септември".

За последно Фрейташ е водил Б отбора на "Брага". Бил е на два пъти треньор на младежкия тим на "Порто", както и помощник-треньор в "Боавища", "Бейра Мар", "Пенафиел" и "Тондела". През 2016 води за 5 месеца молдовския "Зимбру" (Кишинев), през 2017 г. за 10 месеца е начело на китайския "Шандун". За една година работи като наставник на бразилския "Депортиво Бразил".

 

Шимао Фрейташ по време на периода си като треньор на молдовския "Зимбру" (Кишинев).
Шериф Шимао Фрейташ по време на периода си като треньор на молдовския "Зимбру" (Кишинев).
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Ключови думи:

Септември София, Христо Арангелов, Шимао Фрейташ

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