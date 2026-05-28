"Септември" остана в Първа лига след вратарски подарък

Столичният тим победи "Янтра" след обрат в последните 20-ина минути

Днес, 19:11
Лявото крило на "Янтра" Георги Бабалиев (вдясно) се опитва да отнеме топката от нападателя на "Септември" Бертран Фурие по време на днешния бараж.
"Септември" (Сф) ще играе и през следващия сезон в Първа лига. Столичният отбор спечели с 2:1 като домакин баража срещу втория във Втора лига "Янтра" (Габрово). "Септември" осъществи пълен обрат в мача в последните 20-ина минути и може да благодари до голяма степен за победата на вратаря на гостите Християн Василев, който зачеркна добрите си изяви по време на мача с глупава грешка, допускайки топката да мине под плонжа му след шут на Стефан Стоянович в 90-ата минута.

Преди това "Янтра" поведе в 42-ата минута чрез Милчо Ангелов, чийто първи удар бе спасен от вратаря Янко Георгиев, но добавката бе успешна. Усещайки, че ситуацията в мача се изплъзва от контрол, тимът на "Септември" се активизира след почивката. Изравняването дойде при първата сериозна ситуация пред вратата на "Янтра" - Преслав Георгиев засече центриране на Йоан Бауренски в 73-ата минута. За да се стигне до драматичния развой и щастливия за столичани гол на Стоянович в края.

Треньорът на "Септември" Христо Арангелов бе щастлив от успеха, но изненадващо намекна, че може и да напусне, тъй като на въпрос за бъдещето му в клуба отговори лаконично: "Ще видя". Иначе за самия мач каза: "Това е плод на всеотдайната работа на отбора, който мина през много препятствия. Всеки мина през трансформация, за да стигнем до това ниво. Спасението е отражение на работата на всички футболисти. Разучихме съперника детайлно. Първият полусезон им гостувах с друг отбор (б.ред. - като треньор на "Пирин"). Поздравявам ги за добрата игра и класирането на баража. Влязохме с напрежение, но сме доволни, че победихме. Сменихме схемата на игра второто полувреме. Всеки един, който започна и който влезе, даде максимума от себе си. Състезателите са адаптивни и бързо свикват с новия стил на игра."

Наставникът на "Янтра" Емануел Луканов бе крайно разочарован: "15 минутки не стигнаха. Поклон пред тези футболисти и пред феновете. Днес не ни достигна наистина много малко. Два малко нелепи гола, от леки и наивни грешки. "Септември" играе в друг ритъм, в друго първенство. Второто полувреме малко се отдръпнахме назад и може би чисто физически не можахме да успеем да се противопоставим на това, което ни представи "Септември". Първото полувреме имахме положения и ако бяхме завършили по друг начин, евентуално за поведем с 2:0, можеше и да ни се случат нещата, но както виждате те имат мощ и чисто физически надделяваха в последните минути. Болно е, но явно нещо не ни е достигнало да направим, за да направим тази крачка към А група, която можеше да се случи днес. Първото полувреме беше като равен с равен, да не казвам, че имахме и превес. Умората мисля, че оказа сюблимно значение за крайния изход на мача. Всеки иска да расте, да е на друго ниво, както и ние искахме да сме в А група. Животът продължава. Тази болка, горчивина я има, но го има и мащабното, което направихме през цялата година. Трябва да сме с високо вдигнати глави."

