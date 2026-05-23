"Янтра" стигна до решаващия мач за Първа лига

"Янтра" стигна до баража за място в Първа лига. Това стана, след като отборът от Габрово спечели с 3:1 домакинството си срещу "Беласица" в XXXIV кръг, който бе и последен във Втора лига. Така "Янтра" запази второто си място с актив от 64 точки.

След около час игра в Габрово резултатът бе 0:0 и при това положение второто място се заемаше от "Фратрия", който убедително водеше с 3:0 още на почивката срещу гостуващия "Пирин". Мачът на "Фратрия" завърши при този резултат, а отборът приключи сезона с 63 точки. Това в крайна сметка стигна за трета позиция в крайното класиране, тъй като "Янтра" се разигра в последния половин час. Два гола вкара Милчо Ангелов (66, 71), а третият бе на бившия национал Мартин Райнов в 90-ата. При 0:2 за "Беласица" се разписа Георги Каракашев в 85-ата минута.

След победата треньорът на "Янтра" Емануел Луканов заяви: "Поздравления за момчетата, те са невероятен колектив. Те са най-добрите в групата, независимо от условията и обстоятелствата. Ще излезем удовлетворени от себе си в баража, който искахме, а искаш ли нещо от сърце, ти го постигаш, ако го правиш по честен път. Но да подчертая - не сме в Първа лига, ние сме на бараж, а това не беше баражът. Ще се съберем в понеделник и ще се подготвим нормално. В деня на мача най-вероятно ще има напрежение, но почне ли баражът, няма да е толкова напрегнато."

Така "Янтра" ще гостува в София в четвъртък срещу "Септември" в директен двубой за последното останало място в Първа лига. За елитната дивизия вече директно се класира "Дунав от Русе" като победител в групата. Днес русенци спечелиха с 2:1 гостуването си срещу "Миньор" (Пк) и завършиха на върха с 69 т. "Дунав от Русе" тепърва ще търси треньор, който да води отбора в Първа лига, тъй като се раздели с Георги Чиликов, който бе в основата на влизането в елита.

Загубата пък остави "Миньор" на 16-о място с 30 т. и отборът изпада в Трета лига. Изпадна и "Севлиево", въпреки днешната си победа с 3:2 над гостуващия "Черноморец 1919" (Бс), тъй като с 32 т. остана на 15-ото място, т.е. под чертата. Другият изпадащ е "Беласица" с 19 т.

"ДОБРУДЖА" ОЧАКВАНО СЕ РАЗДЕЛИ С ЯСЕН ПЕТРОВ

Ден след отпадането си от Първа лига "Добруджа" обяви, че се разделя с треньора Ясен Петров и ще търси друг наставник, който да води тима във втора дивизия. "Ръководството на "Добруджа" изказва своята искрена благодарност към старши треньора Ясен Петров и неговите помощници Георги Илиев и Ивелин Петков за професионализма, всеотдайността и труда, които вложиха по време на краткия си престой в клуба. Те поеха отбора в труден момент и се нагърбиха с нелекото предизвикателство да стабилизират представянето му. Благодарим им за приноса към отбора и за споделените емоции и моменти по време на съвместната ни работа", написаха от клуба от Добрич.

След последния си мач, равенството 1:1 със "Септември", Петров също каза няколко прощални думи: "Продължаваме си по нашия път - те по техният, аз по моя. Не съжалявам за нито един миг. Знаех, че е трудно, знаех, че е лудо. Животът е такъв. Желая всичко най-добро на "Добруджа". Една от причините, поради която ние не съумяхме да тренираме качествено тази година е, че нямахме условия за работа. Половината от отбора живееше във Варна, другата част в Добрич. Постоянно трябваше да тренираме извън града, на много лоши терени да тренираме. Това повлия върху качеството на нашата работа, но без оправдания. При едни добри условия, добро финансиране, съм сигурен, че градът и клубът има бъдеще."