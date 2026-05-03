"Балкански котки" победи по шампионски и преследвача "Янтра"

НСА сложи край на серия от загуби и завърши сезона си с изразителен успех

Днес, 17:50
Отборите на "Янтра" (в червени фланелки) и "Балкански котки" се готвят да сглобят схватка по време на днешния мач в Габрово.
Отборът на "Балкански котки" доказа отново, че в момента няма конкуренция в мъжкото ръгби първенство. Берковчани победиха с 47:24 при гостуването срещу втория в класирането "Янтра" в мач от IX кръг. Тимът от Габрово, който е другият с постоянно представяне през сезона, опита да бъде равностоен до почивката, но въпреки това "Балкански котки" завърши първата част със 7 точки аванс - 19:12. До края на срещата бе постигната и бонус точка за отбелязани есета, като с нея "котките" вече имат 34 точки. "Янтра" остава на втора позиция с 18 точки. "Балкански котки" още в миналия кръг спечели и на теория петата си поредна титла и общо седма в своята история.

В ранния мач за деня НСА прекъсна негативната си серия от три поредни загуби и спечели убедително със 72:29 в София над традиционно неудобния състав на "Валяците" (Перник), който бе без няколко контузени играчи. НСА наложи ударно темпо и успя да си осигури достатъчен аванс още в началото с няколко бързи есета. Със спечелената победа и бонус точка НСА събра 17 т. и е на трето място в класирането. С по 8 точки следват "Валяците" и "Локомотив" (Сф), който днес почиваше.

С днешния двубой пък НСА на практика приключи сезона, тъй като ще почива в последния кръг. На 17 май тимът на "Валяците" приема "Янтра" на терена в Дивотино от 11:30 ч., а от 16:00 "Балкански котки" ще играе в Берковица срещу "Локомотив", като тогава ще е и награждаването с титлата.

Момент от днешния двубой между НСА и "Валяците" (в черни екипи), игран в София.
Фейсбук/НСА ръгби Момент от днешния двубой между НСА и "Валяците" (в черни екипи), игран в София.
