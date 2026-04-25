Ръгбистите ни отстъпиха достойно срещу Молдова

Тимът на България записа първа загуба като домакин от 2018 г. насам

Днес, 16:55
Авторът на второто есе за България Димитър Георгиев (с топката) се опитва да напредне към точковото поле на Молдова по време на днешния мач на стадион "Локомотив".
Бойко Кичуков
Мъжкият национален отбор на България завърши със загуба участието си в група С на дивизия "Конференция" (третото ниво под "Шестте нации") за сезон 2025/26. Тимът, воден от селекционера Ивайло Иванов, отстъпи с 23:26 от Молдова.

Този път мачът не се игра на Националния стадион "Васил Левски", а на стадион "Локомотив", но това, както и вървящото паралелно дерби ЦСКА - "Левски", не попречи на близо 1500 фенове на ръгбито да подкрепят отбора.

Националите показаха отново голямо желание да завършат достойно кампанията и до голяма степен успяха. Молдовците, които са №60 в света и са с 12 места пред нас в световната ранглиста, се възползваха от наши пропуски в защитната фаза. Но пък насреща българите противопоставиха силен колективен дух и в самия край скъсиха разликата само на 3 точки.

До почивката есе за нашия отбор отбеляза Цветостин Цветков, а два наказателни удара реализира капитанът Петър Николов. Пред втората част есета за България записаха Димитър Георгиев (56-а минута) и Костадин Дебренлиев (80), като второто беше пълно. Най-резултатен за тима ни бе Николов с 8 точки, но той имаше малшанса да се размине с още 7 точки заради пропуснати един наказателен и два допълнителни удара от неудобни позиции за удар.

Минималната загуба ни донесе бонус точка и така България завърши групата с 5 точки. Победител е Украйна с 14, пред Молдова с 8. На последно място е Турция с 1 точка.

С този мач обаче прекъсна и чудесната серия от 10 поредни домакински победи на България. За последно ръгбистите ни бяха губили у дома през 2018 г. - с 13:25 от Словения.

