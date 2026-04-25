Ръгбистите ни отстъпиха достойно срещу Молдова

Мъжкият национален отбор на България завърши със загуба участието си в група С на дивизия "Конференция" (третото ниво под "Шестте нации") за сезон 2025/26. Тимът, воден от селекционера Ивайло Иванов, отстъпи с 23:26 от Молдова.
Този път мачът не се игра на Националния стадион "Васил Левски", а на стадион "Локомотив", но това, както и вървящото паралелно дерби ЦСКА - "Левски", не попречи на близо 1500 фенове на ръгбито да подкрепят отбора.
Националите показаха отново голямо желание да завършат достойно кампанията и до голяма степен успяха. Молдовците, които са №60 в света и са с 12 места пред нас в световната ранглиста, се възползваха от наши пропуски в защитната фаза. Но пък насреща българите противопоставиха силен колективен дух и в самия край скъсиха разликата само на 3 точки.
До почивката есе за нашия отбор отбеляза Цветостин Цветков, а два наказателни удара реализира капитанът Петър Николов. Пред втората част есета за България записаха Димитър Георгиев (56-а минута) и Костадин Дебренлиев (80), като второто беше пълно. Най-резултатен за тима ни бе Николов с 8 точки, но той имаше малшанса да се размине с още 7 точки заради пропуснати един наказателен и два допълнителни удара от неудобни позиции за удар.
Минималната загуба ни донесе бонус точка и така България завърши групата с 5 точки. Победител е Украйна с 14, пред Молдова с 8. На последно място е Турция с 1 точка.
С този мач обаче прекъсна и чудесната серия от 10 поредни домакински победи на България. За последно ръгбистите ни бяха губили у дома през 2018 г. - с 13:25 от Словения.