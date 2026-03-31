Шампионът "Балкански котки" влезе в конфликт с общината в Берковица

Фейсбук/Балкански котки Състезателите на "Балкански котки" ликуват през май м.г. в Берковица с последната си шампионска титла към момента. Все още не е напълно сигурно дали евентуалното следващо награждаване ще е отново в града.

Най-добрият отбор в ръгби първенството ни през последните години - "Балкански котки" влезе в конфликт с общината в Берковица. От клуба били уведомени, че на стадион "Димитър Гаврилов" започва ремонт. От местния футболен клуб "Ком" са обявили, че не могат да предоставят своя стадион "Мрамор" за ръгби мачове до края на сезона.

Така тази сутрин от "Балкански котки" обявиха, че трябва да доиграят мачовете си от сегашното първенство в друг град и следващото домакинство - срещу НСА, което е по програма в неделя от 15:30 ч., ще трябва да е на терена в столичния кв. Требич, където провежда мачовете си "Локомотив" (Сф).

От клуба от Берковица коментираха ситуацията така: "Ремонтните дейности, за които не бяхме предупредени и за които не беше измислена алтернатива за нас от страна на общината и кмета, засягат игралното поле и не позволяват да се провеждат мачове. Ръководството на ОФК "Ком", в лицето на Асен Стефанов, отказва да ни допусне на футболния терен, което е тяхно право, и сме изправени пред невъзможност да провеждаме домакински мачове."

Капитанът на "Балкански котки" и на националния отбор на България Петър Николов бе още по-остър и хвърли вината за ситуацията върху кмета на Берковица Радослав Найденов. "Клуб с традиции в спорта вече 50 години... И накрая нямаме стадион, на който да си изиграем домакински мач, защото едни не са си свършили работата навреме и не поемат отговорност, а на други така им е удобно днес. Следващия път г-н Кмет, когато решите да дойдете да се снимате с отбора, че е шампион за малко имидж на така или иначе затъналата ни община, просто не идвайте. А това къде ще играем е без значение, пак ще станем шампиони напук на всичките ви мизерии", написа Николов в профила си във "Фейсбук".

Малко по-късно бе постигнат компромис и в крайна сметка стана ясно, че тимът все пак ще приеме НСА в Берковица в неделя. За последното домакинство от сезона - срещу "Локомотив" на 17 май, все още няма яснота. В момента "Балкански котки" е убедителен лидер в класирането с 24 точки, на 11 точки пред следващия - "Янтра", три кръга преди края. Това дава голям шанс на клуба да спечели седмата си титла, която ще е и пета поредна. В случая обаче евентуалният триумф ще има горчив привкус.

Опровержение от кмета на Берковица

Часове по-късно кметът на Берковица - Радослав Георгиев Найденов, изпрати в "Сега" пространно изявление, наречено "Опровержение". Той изтъква, че между Община Берковица и "Балкански котки“ е имало договор за наем, валиден до 17.01.2026 г. След изтичането му, "и въпреки многократните напомняния от страна на общината, от клуба до момента не е постъпвало искане за подновяване на същия". Според кмета, имало и "неизпълнения на договорни задължения от страна на наемателя, включително финансови".

По-натам Найденов съобщава, че Община Берковица последователно подкрепя развитието на спорта, чрез финансово стимулиране на 9-те спортни клуба в града, като от общата субсидия на стойност 150 000 лева, на "Балкански котки" са изплатени 14,87% от тази сума (б.р. - това прави 22 305 лв.).

Според кмета, в материала "се премълчава основната причина за невъзможността за провеждане на спортни мероприятия, а именно - извършването на неотложни аварийно-възстановителни строително-монтажни работи, засягащи част от територията на градския стадион за изпълнението на които времето е ограничено и съобразено с метеорологичните условия и забрани от страна на законодателството."

Тук обаче има някакво противоречие, тъй като от клуба заявиха, че не са били предупредени за ремонтите и не е била измислена алтернатива от страна на общината и кмета. А и точно за следващите дни преди мача с НСА прогнозата е за дъждовно време.

В опровержението се настоява, че е създадена "подвеждаща обществена представа". Всъщност в материала са цитирани изявления на ръгби клуб "Балканска котки" и на капитана на отбора, но в името на обективната истина, публикуваме и опровержението на кмета Найденов.