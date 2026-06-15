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Клуб от Първа лига назначи португалец за треньор

Шимао Фрейташ е водил Б отборите на "Порто" и "Брага"

15 Юни 2026
Шимао Фрейташ днес беше представен като треньор на "Септември" (Сф).
Фейсбук/Септември
Шимао Фрейташ днес беше представен като треньор на "Септември" (Сф).

"Септември" (София) обяви назначението на Шимао Фрейташ за треньор на първия отбор. Новината за 45-годишния португалец бе до голяма степен очаквана, тъй като той вече бе идвал два пъти в София на преговори с ръководството на клуба.

Това дори се бе случило още преди освобождаването на предишния треньор Христо Арангелов на 11 юни. "Фрейташ притежава UEFA Pro Licence и над две десетилетия опит във футбола (...) С богат международен опит в Европа, Азия и Южна Америка, той пристига в "Септември" със своята философия за развитие на футболистите, модерни методи на работа и стремеж към постоянен прогрес", се казва в съобщението на клуба.

Фрейташ за последно бе водил Б отбора на "Брага", а е бил два пъти начело на втория тим на друг голям португалски клуб - "Порто". Работил е като помощник-треньор в "Боавища", "Бейра Мар", "Пенафиел" и "Тондела". През 2016 води за 5 месеца молдовския "Зимбру" (Кишинев), през 2017 г. за 10 месеца е начело на китайския "Шандун". За една година работи като наставник на бразилския "Депортиво Бразил".

Новият треньор ще доведе в "Септември" двама свои сънародници. Педро де Оливейра ще бъде негов асистент, а Фелипе де Соуза ще бъде кондиционен треньор. В екипа ще има и българин - Христо Николов, който ще отговаря за подготовката на вратарите.

Фрейташ започна още от днес работа в столичния отбор, който направи първата си предсезонна тренировка. Предвижда се лагер в Разлог с 4 контроли - срещу елитните "Славия" и "Лудогорец", както и втородивизионните "Вихрен" и "Хебър".

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Ключови думи:

Шимао Фрейташ, Септември София

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