Клуб от Първа лига назначи португалец за треньор

"Септември" (София) обяви назначението на Шимао Фрейташ за треньор на първия отбор. Новината за 45-годишния португалец бе до голяма степен очаквана, тъй като той вече бе идвал два пъти в София на преговори с ръководството на клуба.

Това дори се бе случило още преди освобождаването на предишния треньор Христо Арангелов на 11 юни. "Фрейташ притежава UEFA Pro Licence и над две десетилетия опит във футбола (...) С богат международен опит в Европа, Азия и Южна Америка, той пристига в "Септември" със своята философия за развитие на футболистите, модерни методи на работа и стремеж към постоянен прогрес", се казва в съобщението на клуба.

Фрейташ за последно бе водил Б отбора на "Брага", а е бил два пъти начело на втория тим на друг голям португалски клуб - "Порто". Работил е като помощник-треньор в "Боавища", "Бейра Мар", "Пенафиел" и "Тондела". През 2016 води за 5 месеца молдовския "Зимбру" (Кишинев), през 2017 г. за 10 месеца е начело на китайския "Шандун". За една година работи като наставник на бразилския "Депортиво Бразил".

Новият треньор ще доведе в "Септември" двама свои сънародници. Педро де Оливейра ще бъде негов асистент, а Фелипе де Соуза ще бъде кондиционен треньор. В екипа ще има и българин - Христо Николов, който ще отговаря за подготовката на вратарите.

Фрейташ започна още от днес работа в столичния отбор, който направи първата си предсезонна тренировка. Предвижда се лагер в Разлог с 4 контроли - срещу елитните "Славия" и "Лудогорец", както и втородивизионните "Вихрен" и "Хебър".