"Лудогорец" си върна успешен треньор

БГНЕС Игор Йовичевич след спечелването на Купата на България след победата на "Лудогорец" с 1:0 над ЦСКА на 22 май 2025 г.

Хъватинът Игор Йовичевич (52 г.) се завърна като треньор на "Лудогорец". Новината съобщи първо изданието в родината му "Спортске новости", а след това бе потвърдена и официално. В последните дни се знаеше за преговори между Йовичевич и разградският клуб, но вече е постигнато споразумение.

Твърди се, че при преговорите Йовичевич е изпреварил двама прочути сръбски треньори, но имената им не се споменават. Вчера италианецът Джузепе Якини, бивш наставник на "Фиорентина", "Парма", "Бреша", "Палермо" и др, също разкри, че е преговарял с "Лудогорец".

Разградчани търсиха спешно нов треньор, след като досегашният - Томас Райс, изненадващо прие на 15 септември оферта на турския "Трабзонспор".

Игор Йовичевич вече води "Лудогорец" от 26 септември 2024 до 9 юни 2025 г. Той е и последният успешен треньор в клуба, след като по време на престоя си спечели шампионската титла, Купата и Суперкупата на България. Това бе и последната от серията от 14 поредни титли за тима. Затова се счита, че хърватинът е надделял в острата конкуренция заради опита си, който вече е натрупал в клуба, а и в българското първенство изобщо.

След напускането на хърватина на поста през сезон 2025/26 бяха португалецът Руи Мота и норвежецът Пер-Матиас Хьогмо, но при тях започна спад в играта и резултатите. Назначеният след тях Томас Райс пък работи твърде кратко - около два месеца.

За последно Игор Йовичевич бе треньор на полския "Видзев" (Лодз) - от октомври 2025 до март 2026 г. Иначе е бил наставник на "Динамо" (Загреб), украинските "Днипро" и "Шахтьор" (Донецк), както и саудитския "Ал Раед".

"Щастлив съм, че отново идвам в моето семейство. имам мечта, която вярвам, че ще се сбъдне", бяха първите думи на Йовичевич след обявяването на новината от "Лудогорец". Той ще проведе първа тренировка с отбора утре.