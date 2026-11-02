ПЪРВА ЛИГА, ХIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

6 ноември (петък)

"Септември" (Сф) - "Локомотив 1929" (Сф ) 1:0

(Ферейра 49)

"Ботев" (Пд) - "Дунав" 19:15 ч.

(по Диема спорт)

7 ноември (събота)

"Ботев" (Вр) - "Локомотив" (Пд) 13:30 ч.

(по Диема спорт)

"Славия" - "Черно море" 16:00 ч.

(по Диема спорт)

"Лудогорец" - "ЦСКА 1948" 18:30 ч.

(по Диема спорт)

8 ноември (неделя)

"Спартак 1918" (Вн) - "Арда" 14:00 ч.

(по Диема спорт)

"Левски" - ЦСКА 17:00 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 12 10 2 0 25:5 32 2. ЦСКА 13 9 4 0 29:9 31 3. "Лудогорец" 12 9 2 1 24:9 29 4. "ЦСКА 1948" 13 9 1 3 31:14 28 5. "Ботев" (Пд) 13 7 1 5 22:20 22 6. "Арда" 13 6 3 4 18:19 21 7. "Славия" 13 2 7 4 9:9 13 8. "Спартак 1918" (Вн) 13 3 4 6 12:23 13 9. "Черно море" 13 3 3 7 14:22 12 10. "Дунав" 13 3 2 8 15:22 11 11. "Септември" 14 3 2 9 12:25 11 12. "Ботев" (Вр) 13 2 4 7 10:22 10 13. "Локо" (Пд) 13 2 3 8 6:17 9 14. "Локо 1929" (Сф) 14 1 6 7 15:26 9 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-14-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Жоел Зварц (ЦСКА);

6 гола: Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец"), Йоанис Питас (ЦСКА), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Ивайло Чочев ("Лудогорец");

4 гола: Самуел Калу и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Леандро Годой (ЦСКА), Александър Валиньо ("Дунав"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс и Рейналдо ("Левски");

3 гола: Георги Лазаров и Селсо Сидней ("Черно море"), Радослав Апостолов ("Дунав"), Ерар Францети и Андре Либерал ("Септември"), Димитър Костадинов и Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Хуан Переа ("Левски"), Антонио Вутов и Светослав Ковачев ("Арда");

2 гола: Георги Русев ("ЦСКА 1948"), Раян Лейтен ("Локомотив", Пд), Бруно Жордао и Стефано Сенси (ЦСКА), Васил Панайотов ("Черно море"), Мауро Родригес, Алберто Салидо и Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Кристиян Бойчев и Джордан Сейнт-Луис ("Дунав"), Доминик Янков, Станислав Иванов ("Арда"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Бубакар Ан и Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Иван Минчев, Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия");

1 гол: Иван Желизко, Кайо Видал, Агибу Камара, Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Бенаиса Бенамар, Петър Витанов, Моатаз Земземи, Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Мустафа Сангаре, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Илкер Будинов, Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Андре Алвеш ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Себастиан Уейд, Александър Джамов и Педро Ферейра ("Септември"), Мартин Паскалев, Преслав Бачев, Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Иван Йорданов, Моамед Медфаи, Георги Минчев и Николас Пенев ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти и Карлос Алгара ("Ботев", Пд), Парвизджон Умарбаев, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Анхело Мартино, Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич и Роберто Райчев ("Славия"), Хосе Гайегос, Сейни Санянг, Касим Аджи и Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Даниел Наумов ("Ботев", Пд) - за "ЦСКА 1948", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември", Ангел Грънчов ("Спартак 1918") - за "Локомотив 1929" (Сф), Лаша Двали ("ЦСКА 1948") - за "Спартак 1918" (Вн).