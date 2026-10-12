ПЪРВА ЛИГА, ХII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

23 октомври (петък)
"ЦСКА 1948" - "Ботев" (Пд) 4:0
(Елиас 13, Наумов 29-авт, Витанов 44, Земземи 84)
24 октомври (събота)
"Дунав" - "Спартак 1918" (Вн) 14:00 ч.
(по Диема спорт)
"Локомотив 1929" (Сф) - "Ботев" (Вр) 16:30 ч.
(по Диема спорт)
26 октомври (понеделник)
"Локомотив" (Пд) - "Славия" 17:00 ч.
(по Диема спорт)
ЦСКА - "Лудогорец" 19:30 ч.
(по Диема спорт)
27 октомври (вторник)
"Черно море" - "Септември" (Сф) 17:00 ч.
(по Диема спорт)
"Арда" - "Левски" 19:30 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
10
|
9
|
1
|
0
|
23:4
|
28
|
2. ЦСКА
|
11
|
8
|
3
|
0
|
27:9
|
27
|
3. "Лудогорец"
|
10
|
8
|
2
|
0
|
21:7
|
26
|
4. "ЦСКА 1948"
|
12
|
8
|
1
|
3
|
25:13
|
25
|
5. "Ботев" (Пд)
|
12
|
6
|
1
|
5
|
17:18
|
19
|
6. "Арда"
|
11
|
5
|
2
|
4
|
15:17
|
17
|
7. "Спартак 1918"
|
11
|
3
|
4
|
4
|
11:15
|
13
|
8. "Славия"
|
11
|
2
|
5
|
4
|
9:9
|
11
|
9. "Ботев" (Вр)
|
11
|
2
|
3
|
6
|
9:20
|
9
|
10. "Дунав"
|
11
|
2
|
2
|
7
|
13:21
|
8
|
11. "Локо" (Пд)
|
11
|
2
|
2
|
7
|
6:14
|
8
|
12. "Локо 1929" (Сф)
|
11
|
1
|
5
|
5
|
12:19
|
8
|
13. "Септември"
|
11
|
2
|
2
|
7
|
10:21
|
8
|
14. "Черно море"
|
11
|
1
|
3
|
7
|
11:22
|
6
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-14-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
8 гола: Жоел Зварц (ЦСКА);
6 гола: Руан Круз ("Лудогорец"), Йоанис Питас (ЦСКА), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);
5 гола: Елиас Франко и Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Ивайло Чочев ("Лудогорец");
4 гола: Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Атанас Илиев и Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс и Рейналдо ("Левски");
3 гола: Ерар Францети ("Септември"), Александър Валиньо ("Дунав"), Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Леандро Годой (ЦСКА), Хуан Переа ("Левски"), Самуел Калу ("Ботев", Пд), Антонио Вутов ("Арда");
2 гола: Андре Либерал ("Септември"), Раян Лейтен ("Локомотив", Пд), Бруно Жордао и Стефано Сенси (ЦСКА), Селсо Сидней и Георги Лазаров ("Черно море"), Алберто Салидо и Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Кристиян Бойчев, Радослав Апостолов и Джордан Сейнт-Луис ("Дунав"), Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Бубакар Ан и Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Иван Минчев, Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия");
1 гол: Иван Желизко, Кайо Видал, Агибу Камара, Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Петър Витанов, Моатаз Земземи, Георги Русев, Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Мехди Мубарик, Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Илкер Будинов, Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Андре Алвеш ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Моамед Медфаи, Георги Минчев, Николас Пенев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Мауро Родригес, Карлос Меоти, Карлос Алгара и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Парвизджон Умарбаев, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич и Роберто Райчев ("Славия"), Сейни Санянг, Касим Аджи и Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).
АВТОГОЛОВЕ
Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Даниел Наумов ("Ботев", Пд) - за "ЦСКА 1948", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември", Ангел Грънчов ("Спартак 1918") - за "Локомотив 1929" (Сф).