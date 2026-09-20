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ПЪРВА ЛИГА, ХI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

Днес, 17:01

10 октомври (събота)

"Ботев" (Вр) - "Спартак 1918" (Вн)  0:1
(Ан 57)

Ботев Враца - Спартак Варна 0:1 /репортаж/
Date: 10-10-2026 ,Watch the Game Highlights from Botev Vratsa vs. FK Spartak 1918 Varna, 10/10/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Botev Vratsa, TeamB: FK Spartak 1918 Varna, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Para
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"Локомотив 1929" (Сф) - "Локомотив" (Пд)  17:30 ч.
(по Диема спорт)

"Ботев" (Пд) - "Славия"  20:00 ч.
(по Диема спорт)
 
11 октомври (неделя)

"Септември" (Сф) - "Дунав"  15:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Черно море" - "Левски"  17:30 ч.
(по Диема спорт)
 
"ЦСКА 1948" - ЦСКА  20:00 ч.
(по Диема спорт)
 
12 октомври (понеделник)

"Лудогорец" - "Арда"  20:00 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1.  "Левски"
9
8
1
0
21:4
25
 2.   ЦСКА
10
7
3
0
24:7
24
 3. "Лудогорец"
9
7
2
0
16:7
23
 4.  "ЦСКА 1948"
10
7
1
2
19:10
22
 5.  "Арда"
10
5
2
3
15:12
17
 6.  "Ботев" (Пд)
10
5
1
4
16:14
16
 7.  "Спартак 1918"
11
3
4
4
11:15
13
 8.  "Славия"
10
2
5
3
9:8
11
 9.  "Ботев" (Вр)
11
2
3
6
9:20
9
10. "Септември"
10
2
2
6
8:18
8
11. "Локо 1929" (Сф)
10
1
4
5
11:18
7
12. "Локо" (Пд)
10
2
1
7
5:13
7
13. "Черно море"
10
1
3
6
11:20
6
14. "Дунав"
10
1
2
7
10:19
5
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-14-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Жоел Зварц (ЦСКА); 

6 гола: Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

5 гола: Йоанис Питас (ЦСКА), Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз и Ивайло Чочев ("Лудогорец");

4 гола: Бирсент Карагерен ("Арда"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс ("Левски");

3 гола: Александър Валиньо ("Дунав"), Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Леандро Годой (ЦСКА), Хуан Переа и Рейналдо ("Левски"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Самуел Калу ("Ботев", Пд), Антонио Вутов ("Арда");

2 гола: Ерар Францети ("Септември"), Стефано Сенси (ЦСКА), Селсо Сидней и Георги Лазаров ("Черно море"), Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Радослав Апостолов и Джордан Сейнт-Луис ("Дунав"), Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Бубакар Ан и Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Иван Минчев, Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия");

1 гол: Агибу Камара, Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Георги Русев, Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Георги Минчев, Николас Пенев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Мауро Родригес, Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Алберто Салидо ("Ботев", Пд), Парвизджон Умарбаев, Раян Лейтен, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич и Роберто Райчев ("Славия"), Сейни Санянг, Касим Аджи и Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).

 

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември", Ангел Грънчов ("Спартак 1918") - за "Локомотив 1929" (Сф).

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