Голямо признание получи младежкият национал Кубрат Йонашчъ. 20-годишният футболист на "Септември" (Сф) бе класиран на второ място сред най-изявените млади крайни защитници в света. Подреждането е изготвено от Международния център за спортни изследвания (CIES). В него е разработен индекс, съвместно с компанията за база данни Impect. Този индекс отразява представянето на терена на футболисти до 21-годишна възраст спрямо техните съотборници в клубове от 65 първенства от цял свят. Разгледана е играта им в няколко компонента - борба за топката във въздуха, защита по земя, изграждане на атака, организация на играта, ангажиране на противника, създаване на голови положения, завършващ удар и игра с глава в атака. Задължителното условие е младите играчи да са записали поне 450 минути от началото на сезона.

Комплексният индекс на Йонашчъ според тези показатели е 1.51. По-висок индекс от него в световен план има само левият бек на "Сантандер" Хорхе Салинас (19 г.) - 1.64.

При индивидуалните критерии десният бек на "Септември" е втори по отношение на изграждане на атаката с индекс 1.32. Пред него е само десният бек на нидерландския "Венло" Раф Вулерс - 1.35.

Йонашчъ също така е трети по показател защита по земя - 1.66. Първи тук е Хорхе Салинас (1.71), а втори - десният бек на уругвайския "Пенярол" Браян Барбоса (1.68).

Кубрат Йонашчъ дебютира в Първа лига за "Септември" на 17-годишна възраст през март 2023 г. През настоящия сезон той има до момента общо 14 мача за столичния отбор във всички турнири (1146 минути). Може да играе още като централен защитник или дефанзивен халф. Минал е през всички юношески национални формации, а за младежкия тим на България има вече 6 мача. Оценен е на 500 000 евро от портала за база данни на футболисти "Трансфермаркт".