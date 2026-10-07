Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българин попадна сред най-активните млади защитници в света

Росен Божинов е сред водещите в проучване за най-често пресиращи футболисти

Днес, 07:05
Росен Божинов (вдясно) вече записа 9 мача в Серия А през пролетта, а сега на него се разчита да е един от стълбовете в "Пиза", който да помогне за завръщането на отбора в италианския елит.
ЕПА/БГНЕС
Росен Божинов (вдясно) вече записа 9 мача в Серия А през пролетта, а сега на него се разчита да е един от стълбовете в "Пиза", който да помогне за завръщането на отбора в италианския елит.

Българин попадна сред най-добрите млади защитници в света по отношение на пресирането. Колкото и невероятно да звучи на фона на посредственото ниво на футбола в България и слабите резултати на националния отбор, това е факт. Въпросният футболист е националът Росен Божинов (21 г.), който от януари 2026 г. играе за италианския "Пиза".

В извадка на Международния център за спортни изследвания (CIES) се разглеждат бранители до 22-годишна възраст, които най-често извършват пресиращи действия, когато отборът им не притежава топката. Проучването е направено измежду футболистите в 63 клубни първенства по цял свят. В това подреждане Божинов е на седмо място със средно 27.8 пресиращи активности по време на мач.

Единствено лидерът в тази класация - италианецът Хонест Анаор ("Кристъл Палас"), е с голям аванс пред останалите - 39.8 пресиращи действия на мач. Всички останали са сравнително близо помежду си. Втори е бразилецът Виери Фернандес от "Фиорентина" (29.7 на мач), а трети е словакът Тобиаш Палишчак от "Виктория" (Пилзен) (29,6). Пред българина са още хърватинът Ивано Коларик от "Осиек" (28.9), гамбиецът Абубакар Седи Кинте от "Ал Ахли" (28.4) и нидерландецът Ян Плуг от "Екселсиор" (28.2).

Присъствието на Росен Божинов в подобна класация не е голяма изненада. През януари CIES го посочи като централния защитник с най-висок коефициент на представяне сред всички футболисти до 22-годишна възраст в белгийската Про лига. Това стана по време на престоя му в "Антверпен" и до голяма степен обясни защо "Пиза" реши да се обърне към българския бранител и да плати за него 5 млн. евро.

Божинов изигра 9 мача в Серия А, преди "Пиза" да изпадне, а сега в Серия Б на него се разчита като на един от основните фактори в отбора, които да помогнат за връщането в италианския елит. За лош късмет обаче 21-годишният българин колабира на 6 септември по време на мач от втора италианска дивизия срещу "Юве Стабия" заради високите температури и оттогава не е играл за "Пиза". Затова и до момента има само 6 изиграни мача през сезона. Очаква се връщането му в игра за "Пиза" да стане този уикенд в съботното гостуване срещу "Виченца" в Серия Б.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Росен Божинов, CIES

Още новини по темата

"Левски" е №8 в света по контрол на играта и противниците
30 Септ. 2026

Сърбин е най-скъпият футболист в Първа лига
24 Септ. 2026

Български национал припадна по време на мач в Италия
07 Септ. 2026

Шампионът е предпоследен по налагане на млади играчи
04 Септ. 2026

В Първа лига работят най-възрастните треньори
06 Май 2026

Българин е сред най-добрите млади вратари в света
30 Апр. 2026

Опашкарят "Септември" налага най-ударно млади футболисти
09 Апр. 2026

"ЦСКА 1948" е клубът с най-голямо текучество
19 Март 2026

Изследване обясни трансфера на Божинов в "Пиза"
21 Яну. 2026

Божинов стана 10-ият българин, играл в Серия А
17 Яну. 2026

Росен Божинов вече е най-скъпият български защитник
14 Яну. 2026

Наш футболен национал ще играе в Серия А
10 Яну. 2026

Два клуба от Първа лига изобщо не налагат свои юноши
01 Яну. 2026

Опашкарят "Септември" има най-високите футболисти
24 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки