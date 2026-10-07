Българин попадна сред най-активните млади защитници в света

ЕПА/БГНЕС Росен Божинов (вдясно) вече записа 9 мача в Серия А през пролетта, а сега на него се разчита да е един от стълбовете в "Пиза", който да помогне за завръщането на отбора в италианския елит.

Българин попадна сред най-добрите млади защитници в света по отношение на пресирането. Колкото и невероятно да звучи на фона на посредственото ниво на футбола в България и слабите резултати на националния отбор, това е факт. Въпросният футболист е националът Росен Божинов (21 г.), който от януари 2026 г. играе за италианския "Пиза".

В извадка на Международния център за спортни изследвания (CIES) се разглеждат бранители до 22-годишна възраст, които най-често извършват пресиращи действия, когато отборът им не притежава топката. Проучването е направено измежду футболистите в 63 клубни първенства по цял свят. В това подреждане Божинов е на седмо място със средно 27.8 пресиращи активности по време на мач.

Единствено лидерът в тази класация - италианецът Хонест Анаор ("Кристъл Палас"), е с голям аванс пред останалите - 39.8 пресиращи действия на мач. Всички останали са сравнително близо помежду си. Втори е бразилецът Виери Фернандес от "Фиорентина" (29.7 на мач), а трети е словакът Тобиаш Палишчак от "Виктория" (Пилзен) (29,6). Пред българина са още хърватинът Ивано Коларик от "Осиек" (28.9), гамбиецът Абубакар Седи Кинте от "Ал Ахли" (28.4) и нидерландецът Ян Плуг от "Екселсиор" (28.2).

Присъствието на Росен Божинов в подобна класация не е голяма изненада. През януари CIES го посочи като централния защитник с най-висок коефициент на представяне сред всички футболисти до 22-годишна възраст в белгийската Про лига. Това стана по време на престоя му в "Антверпен" и до голяма степен обясни защо "Пиза" реши да се обърне към българския бранител и да плати за него 5 млн. евро.

Божинов изигра 9 мача в Серия А, преди "Пиза" да изпадне, а сега в Серия Б на него се разчита като на един от основните фактори в отбора, които да помогнат за връщането в италианския елит. За лош късмет обаче 21-годишният българин колабира на 6 септември по време на мач от втора италианска дивизия срещу "Юве Стабия" заради високите температури и оттогава не е играл за "Пиза". Затова и до момента има само 6 изиграни мача през сезона. Очаква се връщането му в игра за "Пиза" да стане този уикенд в съботното гостуване срещу "Виченца" в Серия Б.