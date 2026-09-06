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Български национал припадна по време на мач в Италия

Двубоят между "Юве Стабия" и "Пиза" от Серия Б беше прекъснат заради инцидента с Росен Божинов

07 Септ. 2026Обновена
Росен Божинов (третият от дясно на ляво на задния ред) позира със съотборниците си в "Пиза" преди началото на днешния мач срещу "Юве Стабия".
Фейсбук/Пиза
Росен Божинов (третият от дясно на ляво на задния ред) позира със съотборниците си в "Пиза" преди началото на днешния мач срещу "Юве Стабия".

Тревожен инцидент се случи с българския футболен национал Росен Божинов. 21-годишният защитник на италианския втородивизионен "Пиза" колабира по време на гостуването срещу "Юве Стабия" и беше транспортиран в болница. Това се случи в 40-ата минута и доведе до прекъснат на срещата от III кръг на Серия Б.

Божинов се свлече на тревата без да има съприкосновение със съперник и играта веднага бе спряна. Все пак той беше откаран в съзнание в болницата. Според "Кориере дело Спорт" припадъкът се дължи на обезводняване в резултат на екстремно високите температури в Италия.

Според първоначалната информация българският футболист е бил в съзнание през цялото време. Той ще остане в болница за обстойни прегледи, за да се установи причината за случилото се.

Божинов играе в "Пиза" от януари т.г., когато премина там от белгийския "Антверпен" за внушителната сума от 5 млн. евро. От началото на сезона той игра през цялото време и в двата предишни мача на отбора си, беше титуляр и днес.

След дълги консултации главният рефер все пак поднови мача след около половин час. В крайна сметка "Пиза" спечели гостуването с 3:0.

Чак тази сутрин от "Пиза" излязоха с официално изявление. Клубът съобщи, че Божинов е под медицинско наблюдение и преминава необходимите изследвания, които трябва да установят причината за случилото се. Изказва се благодарност към медицинските екипи за бързата им намеса, както и към "Юве Стабия+ за оказаното съдействие. БЛагодарност има и към ръководството на Серия Б и на главния съдия "за проявеното разбиране и подкрепата в моментите на най-сериозно притеснение и напрежение".

От "Пиза" уточняват, че са взели решение да не правят изявления след края на мача, за да осигурят максимално спокойствие на своите футболисти и служители в този труден ден.

"Спортният резултат във всеки случай остава на заден план. Мислите на всички са насочени към Росен с надеждата случилото се днес скоро да остане само лош спомен", пишат от клуба и се извиняват на медиите за липсата на изявления след срещата, като изразяват увереност, че решението им ще бъде разбрано.

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Ключови думи:

Росен Божинов, Пиза

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