Наш футболен национал ще играе в Серия А

БГНЕС На 20-годишна възраст Росен Божинов има три мача за националния отбор на България и стабилно представяне в "Антверпен", което предизвика интереса на "Пиза" и още няколко клуба към него.

Български футболист отново ще играе в едно от най-силните първенства в света - Серия А в Италия. Според италианската версия на "Скай спортс" и журналиста Джанлука Ди Марцио, елитният "Пиза" вече е постигнал договорка за привличането на Росен Божинов от "Антверпен". Сделката е на стойност 5 млн. евро.

Божинов прави впечатляващ сезон за "Антверпен", който е на седмо място във временното класиране в Белгия. До момента той има 17 мача и 1 гол за клуба си от началото на сезона. Има и три мача за мъжкия национален отбор на България.

Централния бранител премина в "Антверпен" през юли 2024 г. от "ЦСКА 1948" срещу 500 000 евро (според "Трансфермаркт"), което означава, че белгийският клуб е на доста добра печалба от българина.

През последните дни се появиха различни информации, че интерес към Росен Божинов има още от други два италиански клуба - "Болоня" и "Аталанта", както и от отбори от Англия и Германия.

В крайна сметка е приета офертата на "Пиза", като остава само футболистът да премине медицински прегледи и да подпише. Но за Божинов предстои сериозно предизвикателство. Бъдещият му клуб е на последно място в Серия А с 13 т. Толкова имат и предните два тима - "Верона" и "Фиорентина", като всички те са на 3 точки от зоната за спасение.

Треньор на "Пиза" е бившият италиански национал Алберто Джилардино.