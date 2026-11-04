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Първа лига е на опашката в света по налагане на юноши

Спад в сравнение с последните 5 години показва, че мерките на БФС за налагане на млади играчи не работят

Днес, 09:12
В столичния "Септември" продължават да залагат най-много на юноши в сравнение с останалите отбори от Първа лига.
СПОРТАЛ
В столичния "Септември" продължават да залагат най-много на юноши в сравнение с останалите отбори от Първа лига.

Първа лига е много назад в световен мащаб по отношение на налагане на собствени юноши в отборите. Това отдавна не е изненада, но сега се потвърждава и от най-новия анализ на Международния център за спортни изследвания (CIES). В него се разглеждат процентите игрово време, което отборите в 50 първенства от цял свят са предоставяли на собствени юноши през настоящия сезон (до 4 ноември). Под собствени юноши се има предвид футболисти, които са тренирали в клубове, осигурили им обучението в продължение на поне 3 години между сезоните, в които са навършили съответно 15 и 21 години (включително).

Българското първенство е чак на 38-мо място с 8.8% минути за юноши от общото игрово време. Това е отстъпление с 2% в сравнение с последните 5 години, в които на собствените кадри е предоставяно средно 10.8% от общото време. Съответно трябва да означава, че въведеното ново правило от БФС за поне четирима български играчи в стартовите състави, от които един до 23 години, не дава желания резултат към момента. Още повече, че водещите 4 клуба се отказаха да спазват наредбата и предпочетоха да платят глоба - "Левски", "ЦСКА 1948", "Лудогорец" и ЦСКА.

Лидер в Първа лига по процент време за игра на юноши е "Септември" с 24.8%, но това не е изненада, тъй като столичният клуб има дългогодишна политика за налагане на свои кадри в професионалния футбол.

Иначе лидер в класацията на CIES е австралийската А-лига, където отборите дават на юношите си средно 22.5% от общото игрово време. Следват парагвайската Копа де Примейра (22.3%) и датската Суперлига (21.6%).

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