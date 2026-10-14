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Още един отбор от Първа лига остана без треньор

Столичният "Септември" прие оставката на португалеца Шимао Фрейташ

Днес, 17:56
Шимао Фрейташ по време на последния си мач като треньор на "Септември" - при домакинската загуба с 2:3 от "Дунав" в неделя.
БГНЕС
Шимао Фрейташ по време на последния си мач като треньор на "Септември" - при домакинската загуба с 2:3 от "Дунав" в неделя.

"Септември" (Сф) остана без треньор, след като Шимао Фрейташ подаде оставка и тя беше приета от ръководството на клуба. Това стана след домакинската загуба с 2:3 от "Дунав" в неделя, след която столичният отбор е на 13-ото, предпоследно място в Първа лига.

45-годишният португалец се задържа само 4 месеца на поста. Той беше назначен на 15 юни, а статистиката му в официалните мачове начело на отбора не е успешна - 2 победи, 2 равенства и 7 загуби. Иначе казано - 8 спечелени точки от възможни 33.

В следващите дни ще стане ясно кой ще бъде следващият треньор или поне кой временно ще води отбора в 1/16-финала за Купата на България срещу "Локомотив" (Горна Оряховица) в събота.

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