"Септември" представи изненадващ чужденец за треньор

Черногорецът Младен Кашчелан е новият треньор на "Септември" (София). Той замени подалия оставка преди 10 дни португалец Шимао Фрейташ.

Назначението на 43-годишния специалист е изненадващо, тъй като той има малък треньорски опит. Бил е асистент на Сергей Юран и на бившия наставник на ЦСКА Саша Илич в руския "Пари" (Нижни Новгород) между август 2023 и октомври 2024 г. След това е водил руския третодивизионен "Сокол" (Саратов) между април 2025 и март 2026 г.

В България Кашчелан е познат от престоя си като футболист в "Лудогорец" между януари и юни 2012 г., когато игра като преотстъпен от полския "Ягелония". Тогава дефанзивният халф стана с разградчани шампион и спечели Купата на България. Той е и бивш национал на Черна гора с 25 изиграни мача.

Дебютът на Младен Кашчелан ще бъде във вторник, когато "Септември" гостува срещу "Черно море" в дербито на дъното от XII кръг на Първа лига. А задачата му е ясна - да вдигне столичани възможно по-нагоре в класирането. В момента отборът е на 15-ото, предпоследно място с 8 точки и е само на 2 точки от последния, който е именно "Черно море".