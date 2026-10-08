КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/16-ФИНАЛИ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)

16 октомври (петък)
"Нефтохимик 1962" - "ЦСКА 1948" 0:4
"Янтра"- "Локомотив" (Пд) 0:2
17 октомври (събота)
"Вихрен" - "Локомотив 1929" (Сф) 12:00 ч.
(по Диема спорт)
"Локомотив" (ГО) - "Септември" (Сф) 15:00 ч.
"Академик" (Св) - "Славия" 15:00 ч.
"Рилски спортист" - "Дунав" 15:00 ч.
"Марек" - "Черно море" 15:00 ч.
(по Диема спорт)
"Пирин 22" (Бл) - "Хебър" 15:00 ч.
"Берое" - "Лудогорец" 18:00 ч.
(по Диема спорт)
18 октомври (неделя)
"Черноморец 1919" (Бс) - "Ботев" (Пд) 12:00 ч.
(по Диема спорт)
"Спартак" (Пд) - "Арда" 15:00 ч.
"Фратрия" - "Ботев" (Вр) 15:00 ч.
"Несебър" - ЦСКА 15:00 ч.
(по Диема спорт)
"Спартак" (Пл) - "Левски" 18:00 ч.
(по Диема спорт)
19 октомври (понеделник)
"Добруджа" - "Монтана" 18:00 ч.
"Етър" - "Спартак 1918" (Вн) 19:00 ч.
(по Диема спорт)