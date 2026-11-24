ЕПА/БГНЕС На 18 януари т.г. футболистите на Сенегал ликуваха като шампиони на Африка, но на 17 март титлата им бе отнета по служебен път. С днешното решение на Спортния арбитражен съд в Лозана Сенегал окончателно бе признат за победител в тазгодишното издание на Купата на африканските нации.

Спортният арбитражен съд в Лозана (CAS) излезе днес с решение, че носител на трофея в тазгодишния турнир за Купата на африканските нации е отборът на Сенегал.

Отборът спечели титлата след победа над домакина Мароко с 1:0 след продължения в изпълнения с драми и скандали финал на 18 януари в Рабат. На 17 март обаче ръководството на Африканската футболна конфедерация (CAF) присъди по служебен път титлата на Мароко, мотивирайки се, че футболистите на Сенегал са напуснали терена преди края на финалния мач без разрешението на съдията, макар че след това те се върнаха и доиграха мача.

Сенегалската футболна федерация стигна в обжалването си до CAS откъдето днес се произнесоха в тяхна полза и така втората континентална титла на страната в историята беше узаконена, а решението на КАФ бе отменено. Потвърден е и крайният резултат от финала - 1:0 за Сенегал.

"След като разгледа аргументите на страните, арбитражният състав прие, че решението на рефера да поднови или да спре срещата попада изцяло в неговите правомощия. С даването на сигнал със свирката за подновяване на играта, съдията е преценил, че условията за възобновяване на мача са изпълнени - двата отбора са били отново на терена и са изразили готовност да продължат срещата. Няма съмнение, че последиците от решението на рефера са били ограничени единствено до терена. В този смисъл, арбитражният състав счита, че решението на рефера попада в обхвата на доктрината за "игралното поле" (field of play doctrine).

В заключение, съставът приема, че при подновяването на мача съдията не е допуснал правна грешка. Съставът отчете факта, че съдията е трябвало да вземе решение в обстановка на изключително напрежение. Тези обстоятелства обаче не дават основание решението да бъде определено като "произволно". Напротив, преценката на съдията не изглежда да е била повлияна от фактори, външни за самата игра", се казва в мотивировката на CAS.

Днешното решение обяснимо бе очаквано с огромен интерес в Мароко и Сенегал. По-рано днес испанският вестник "Марка" побърза да обяви, че решението на съда в Лозана ще е в полза на Мароко.

От футболната федерация на Мароко пък подадоха сигнал до CAS, че президентът на Сенегалската футболна федерация Абдулай Фал е провел в неделя телефонен разговор с един от тримата арбитри по делото. След обявяване на решението от мароканската федерация обявиха, че ще използват всички налични юридически средства, за да обжалват решението на Спортния арбитражен съд.