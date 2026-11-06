Трибуналът не е получил аргументи за санкцията на Русия в хокея

ЕПА/БГНЕС архив Въпреки продължаващата агресия на режима на Владимир Путин срещу Украйна от световната хокейна централа IIHF не са успели да представят достатъчно аргументи пред CAS за запазване на санкцията на Русия на международния лед.

Спортният арбитражен съд (CAS) в Лозана изненадващо публикува изявление относно възстановяването на пълните права на Русия в международните състезания по хокей на лед. От трибунала в Швейцария взеха отношение в разгара на глобално недоволство срещу решението от миналия петък (30 октомври), с което беше отменена санкцията на световната федерация (IIHF) срещу руската хокейна централа (ФХР), наложена още през 2022 г. заради военните действия на страната агресор срещу Украйна.

"CAS би искал да подчертае отново, че като независима институция за спортен арбитраж, той постановява решения въз основа на правната същност на жалбата и единствено въз основа на аргументите и доказателствата, представени от страните. ФХР и IIHF отнесоха спора си към CAS в съответствие със специално арбитражно споразумение, определящо обхвата и графика на производството. ФХР и IIHF бяха наясно с правните въпроси, подлежащи на обсъждане, както и с последиците от евентуалното уважаване или отхвърляне на жалбата", написаха от Лозана късно в четвъртък.

Швейцарският трибунал подчертава, че не е получил достатъчно аргументи от световната федерация да удължи дисквалификацията на Русия.

"Съставът на CAS разгледа дали решенията на IIHF от юли 2026 г. да не възстанови участието на руските отбори са били взети в съответствие с приложимите устави и правилници на IIHF. Съставът на CAS установи, че IIHF не е представила достатъчно доказателства, които да обосноват правните изисквания за недопускане на руските отбори до участие. Съставът на CAS посочи, че организационните последици от това решение - както и евентуалното въвеждане на режим на неутралност, които сега са в центъра на обществения дебат, не са били подкрепени с достатъчно доказателства, нито са били поискани от IIHF по време на производството. CAS не може да налага мерки, които не са били поискани от страните", посочиха от арбитражния съд.

От CAS добавят, че се ще погрижат пълният текст на арбитражното решение, включително представените аргументи и правните мотиви, да бъде "изготвен и публикуван възможно най-скоро". И подчертават, че публикуваната позиция представлява "неофициално резюме, предназначено за медиите", а от правна гледна точка "обвързващ е единствено текстът, съдържащ се в писменото решение".

As tensions rise around the hockey world following Russia's reinstatement, the Court of Arbitration for Sport has stood by the conclusion it came to: https://t.co/2GxUvRcXlZ — The Hockey News (@TheHockeyNews) 5 ноември 2026 г.

РАЗРАСТВАЩО СЕ НЕДОВОЛСТВО

Чешкият автомобилен производител "Шкода" стана поредният спонсор на IIHF, който обяви, че ще преразгледа подкрепата си за световното първенство по хокей на лед, ако в него участва националният отбор на Русия. Компанията от Млада Болеслав, част от групата на германския гигант "Фолксваген", е официален партньор на шампионата на планетата за мъже неизменно от 1993 г. насам.

"Предвид продължаващата руска агресия, смятаме, че завръщането на руския национален отбор на световното първенство е несъвместимо с ценностите, които ние неотклонно отстояваме - заявиха от "Шкода". - Ако руският национален отбор участва в турнира, ние ще преразгледаме нашето участие и ще предприемем последващи действия."

По-рано шведската компания за мебели "Ей Джей Продъктс", която спонсорира световното първенство още от 1989 г., обяви, че ще се оттегли като рекламодател в турнира заради участието на Русия. Финландският производител на автомобилни гуми "Нокиан" също заяви, че ще прекрати спонсорството си за световното, ако на "сборная" бъде позволено да участва.

Освен от спонсорите решението на CAS предизвика остро неодобрение и от страна на редица европейските хокейни федерации и градове домакини на международни турнири. Във вторник Финландия, Норвегия, Дания, Швеция, Латвия и Чехия обявиха, че ще откажат да играят срещу Русия, ако им се наложи. Организаторът на световното първенство за мъже през 2027 г. Германия пък съобщи, че обмисля да откаже домакинството.

Същевременно Канада декларира, че няма да допусне хокеисти от Русия на своя територия за световното първенство за младежи в провинция Албърта през декември 2026 и януари 2027 г. Именно това е турнирът, в който Русия трябва да се завърне на международната сцена според решението на CAS.