Канада няма да допусне хокеисти от Русия и Беларус

ЕПА/БГНЕС Марк Карни заяви, че няма да допусне руски и беларуски отбори в Канада.

"Докато Русия и Беларус подкрепят тази незаконна, неоправдана и чудовищна война в Украйна и докато тя продължава, спортистите от тези страни няма да могат да се състезават за националните си отбори в Канада", заяви канадският министър-председател Марк Карни.

Световното първенство по хокей на лед за младежи трябва да се проведе от края на декември до началото на януари в канадската провинция Албърта.

По-рано Канада осъди решението на Спортния арбитражен съд (CAS), взето миналата седмица, с което се разрешава на руски спортисти да участват в състезания под егидата на Международната федерация по хокей на лед (IIHF).

По-рано във вторник националните федерации по хокей на лед на Финландия, Норвегия, Дания, Швеция, Латвия и Чехия заявиха, че ще откажат да играят срещу националния отбор на Русия на световното първенство по хокей на лед за мъже, което ще се проведе в Германия през следващата година. Акцията срещу Русия и Беларус поде Финландия и тя бързо се разрасна.