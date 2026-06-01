Финландия спечели 5-а световна титла в хокея

"Суоми" разплака домакина Швейцария със "златен гол" на финала в Цюрих

Днес, 08:59
Авторът на "златния гол" във финала Конста Хелениус обикаля щастлив леда в цюрихската зала "Суис Лайф Арена" със световната купа в ръце.
Авторът на "златния гол" във финала Конста Хелениус обикаля щастлив леда в цюрихската зала "Суис Лайф Арена" със световната купа в ръце.

Финландия спечели световното първенство по хокей на лед за пети път в историята. На финала в Цюрих "Суоми" надделя над домакина Швейцария с 1:0 след продължение.

Шампионския "златен гол" отбеляза Конста Хелениус 10:42 мин. след началото на допълнителната част. 20-годишният нападател на "Бъфало Сейбърс" в НХЛ се разписа от десния кръг, преодолявайки швейцарския вратар Леонардо Дженони с 28-ия удар към него.

Финландският страж Юстус Анунен пък отрази всички 22 шайби, изстреляни към него. Най-големият шанс за "кръстоносците" дойде в края на първата и началото на втората третина, когато те имаха двуминутно предимство при игра петима на трима, започнало 6 сек. преди края на откриващия период.

Само че го пропиляха и в крайна сметка Швейцария загуби трети пореден финал на шампионата на планетата, при това отново без да успее да отбележи нито един гол. През 2024 г. алпийската страна отстъпи с 0:2 пред Чехия, а през 2025 г. падна с 0:1 от САЩ, също след продължение. Швейцарците имат и още три втори места (1935, 2013, 2018), както и осем бронзови медала, но все така остават без злато.

За Финландия пък титлата идва след тези от 1995, 2011, 2019 и 2022 г. Скандинавската държава има също така 9 сребърни и 3 бронзови отличия от световното първенство и заема 5-а позиция във вечната класация.

Начело в нея е Канада с 28 трофея и още 16 втори и 9 трети места. Тази година обаче "кленовите листа" сензационно останаха без медал, след като в мача за бронза загубиха от Норвегия с 2:3 след продължение. Ноа Стеен вкара победния гол 3:32 мин. след началото на допълнителната част.

За "викингите" това е изобщо първо класиране в призовата тройка на хокея, като предишното им най-добро класиране беше 4-то място през 1951 г.

Хокеистите на "Суоми" позират за шампионската снимка.
ЕПА/БГНЕС
Фенове във финландската столица Хелзинки са се покатерили върху спирка на градския транспорт, за да отпразнуват титлата.
ЕПА/БГНЕС
