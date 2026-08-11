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Русия отново атакува забраната си в леката атлетика

Страната агресор внесе нова жалба в CAS срещу "безпрецедентните" санкции

11 Авг. 2026
Най-новото оспорване идва само месец след като руската атлетика подаде отделна жалба в CAS на 9 юли, оспорвайки решението на Световния съвет по лека атлетика за удължаване на наказанието на руски спортисти за международни състезания.
архив
Най-новото оспорване идва само месец след като руската атлетика подаде отделна жалба в CAS на 9 юли, оспорвайки решението на Световния съвет по лека атлетика за удължаване на наказанието на руски спортисти за международни състезания.

Руската федерация по лека атлетика (ВФЛА) подаде нов иск в Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана, оспорвайки санкциите, наложени от световната федерация (World Athletics, WA). Поредната жалба на страната агресор е насочена към "безпрецедентни" ограничения, които според нея нарушават правата ѝ и пречат тя да представлява пълноценно състезателите си в международен план.

Руските спортисти са изключени от международни състезания в рамките на WA след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. Оттогава световният атлетически орган многократно е подновявал забраната за участие на руски и беларуски спортисти, позовавайки се на войната и на по-широки опасения относно целостта на международния спорт.

ВФЛА обаче твърди, че мерките са я оставили неспособна да участва в процесите на вземане на решения на World Athletics, включително заседания на съвета и гласувания, и са попречили на руски служители и специалисти да участват в конференции, семинари и програми за професионално развитие на треньорите.

"Санкциите срещу руската атлетика са безпрецедентни. Никоя друга спортна федерация не е изправена пред толкова тежки ограничения - декларира в изявление Борис Яришевски, главен изпълнителен директор на ВФЛА. - Те не само възпрепятстват нормалната работа на федерацията, но и спъват развитието на леката атлетика в Русия, особено сред младите спортисти, което ни пречи да представяме спорта си правилно на международната арена."

Руската федерация заяви, че ще продължи да предприема съдебни действия, насочени към отмяна на санкциите, и вече подготвя по-нататъшни стъпки.

"Както казахме и преди по отношение на искането на ВФЛА за арбитраж пред CAS, ние ще защитаваме усилено позицията си", отговори пък WA в специално изявление по темата.

Най-новото оспорване идва само месец след като руската атлетика подаде отделна жалба на 9 юли, оспорвайки решението на Световния съвет по лека атлетика за удължаване на наказанието на руски спортисти за международни състезания. Съветът потвърди изключването на руски и беларуски спортисти на 3 юли. ВФЛА заяви, че е наела международни спортни адвокати с опит в производствата пред CAS, които да я представляват в арбитражния процес.

World Athletics е сред най-рестриктивните международни спортни федерации в подхода си към Русия след нахлуването в Украйна. Докато някои спортове вече допускат ограничено участие на руски спортисти като неутрални състезатели, леката атлетика е непреклонна за тяхното изключване.

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Ключови думи:

лека атлетика, CAS

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