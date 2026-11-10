Двама от тримата арбитри, реабилитирали руския хокей, са били в Москва

ЕПА/БГНЕС архив Русия беше изключена от състезанията на IIHF след пълномащабното военно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Решението на CAS от края на миналия месец отваря вратата за завръщането на националните отбори на страната агресор в световния хокей.

Двама юристи от тричленния панел на Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана, който отмени забраната на Русия за участие в международни състезания по хокей на лед, са били на официални посещения в Москва през последната година и половина. Разкритието направи швейцарският журналист Томас Ренгли в свое разследване за специализираното финансово онлайн издание Inside Paradeplatz.

По негова информация в руската столица са били италианецът Джулио Палермо, който беше председател на журито от CAS, както и египтянинът Исмаил Селим. Третият член на състава беше британецът Марк Гоуел, като на 30 октомври 2026 г. те единодушно взеха решение да уважат жалбата на руската хокейна федерация (ФХР) срещу санкцията от международната централа (IIHF).

Ренгли разкрива, че на 22 септември Палермо е участвал като лектор в Руския международен арбитражен конгрес (RIAC), проведен в московския хотел "Карлтън". Съдията от швейцарския трибунал е бил част от дискусия, озаглавена "Историята на арбитража: кой я пише, кой я разказва и на кого се вярва?".

От CAS са потвърдили пред Inside Paradeplatz, че юристът е пътувал до Русия, но са коментирали, че посещението му е било "в лично качество и за негова сметка, за да присъства на правна конференция, несвързана с въпросното производство". От съда в Лозана също така посочват, че не са били уведомени предварително за пътуването.

Посещението на Селим в Москва пък е било за изданието на същия форум - RIAC, в предходната година. Конгресът с участието на африканския юрист се е провел на 16 май 2025 г. в московския хотел "Четири сезона". Семинарът тогава е бил организиран съвместно от руска адвокатска кантора и Регионалния център за международен търговски арбитраж в египетската столица Кайро. Темите са били насочени специално към руски адвокати, инвеститори и представители на бизнеса, а програмата е включвала дискусии относно сътрудничеството с руски институции и арбитражни производства с участието на руски страни.

"Дали Джулио Палермо и Исмаил Селим са били предубедени не е известно. Никой не твърди, че е било така. Хронологията на събитията обаче повдига редица неудобни въпроси пред CAS", пише Ренгли в своя материал за Inside Paradeplatz.

ОСТАВКА В CAS

Още по-смущаващо е, че вчера своята оставка от Спортния арбитражен съд в Лозана е подал "известен цюрихски адвокат", пожелал анонимност. От CAS са потвърдили напускането на своя колега, но също не разкриват самоличността му. В разследването си Ренгли посочва, че става дума за "бивш член на правната комисия на IIHF", а решението му е свързано "с потенциалния конфликт на интереси на Палермо и Селим и съмнението за липса на безпристрастност".

От Лозана обаче засега не разглеждат ситуацията по този начин. В отговор на запитване от Inside Paradeplatz, медийният офис на спортния трибунал е отхвърлил съобщенията за нарастващо вътрешно недоволство.

"CAS категорично оспорва съобщенията за нарастващи вътрешни вълнения. Медийните репортажи по темата са силно подвеждащи", се казва в позицията на арбитражния съд.

ФАКТОЛОГИЯТА

Русия беше изключена от състезанията на IIHF след пълномащабното военно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Решението на CAS от края на миналия месец отваря вратата за завръщането на националните отбори на страната агресор в световния хокей, включително на първенствата на планетата за мъже и жени през 2027 г.

Спортният арбитражен съд оправда решението си след последвалата негативна реакция, като заяви, че е можел да разгледа единствено правните аргументи и доказателствата, представени от страните. От съда отбелязаха, че IIHF не е обосновала достатъчно практическите последици от завръщането на Русия, нито е поискала конкретни мерки за справяне с тях по време на производството.

От IIHF изразиха несъгласие с решението, но заявиха, че ще се съобразят с него. Федерацията предупреди, че решението създава сериозни практически и спортни предизвикателства, особено предвид факта, че програмите за турнирите вече са изготвени.

Няколко държави - Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Латвия и Чехия, заявиха, че ще откажат да играят срещу Русия. Редица домакини на глобални турнири като Германия и Канада заговориха за отказ от домакинство или пълна забрана за влизане в страната на руски хокеисти. Спонсори пък заплашиха да оттеглят финансовата си подкрепа за организаторите.