Карлос Насар е щангист №1 на световното първенство

Карлос Насар е щангист №1 на завършилото днес световно първенство по вдигане на тежести в Нинбо (Кит).

22-годишният феномен в щангите постави общо 4 световни рекорда по пътя към четвъртата си световна титла, като двубоят му от 415 кг, с който спечели златния медал в кат. 95 кг, е най-стойностният от всички осем категории при мъжете. Той носи на Насар общо 1298.05 т. по системата GAMX (в състезанието на 4 ноември българинът бе със състезателно тегло 94.500 кг).

От тази година GAMX Points е официалната точкова система на международната федерация (IWF), като замества досегашната таблица "Роби" за сравняване на постиженията на щангисти от различни категории. Тя е разработена от научни екипи в областта на спортната биомеханика и статистика.

На второ място след Насар в класацията при мъжете е шампионът и световен рекордьор в кат. 70 кг Пьол Пак (КНДР), който при състезателно тегло 69.850 кг постигна двубой от 355 кг, означаващ 1277.11 т. Трети е египтянинът Мохамед Юнес Елсайед Абделрахман, който при състезателно тегло 84.15 кг стана шампион в кат. 85 кг с двубой от 390 кг (1270.51 GAMX Points).

При жените №1 е севернокорейката Кук Хянг Сонг. Тя спечели световната титла в кат. 69 кг (състезателни 68.85 кг) с рекорден двубой от 275 кг, което прави 1319.64 т. Съвсем малко по-назад е друга световна рекордьорка при дамите - китайката Гуйфан Ляо, която спечели титлата в кат. 86 кг (85.35 кг) с 291 кг двубой и съответно 1314.52 GAMX Points.

В генералното класиране по медали (само в двубоя) като №1 завърши КНДР с общо 12 отличия (6-3-3) при мъжете и жените. На второ място е домакинът Китай с 11 (6-3-2), а на трето - Египет с 2 (1-0-1).

Златният медал на Карлос Насар бе достатъчен България да е на четвърто място в класацията с 1-0-0, с колкото приключват още Ирак и Узбекистан и изброените са единствените 7 нации, спечелили златен медал в Нинбо.