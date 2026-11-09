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Беларус получи забрана да участва на световното по хокей на лед

IIHF продължава да търси начини да спре и националния отбор на Русия

Днес, 09:45
Беларуският национален отбор (в бяло) няма да участва на световните първенства по хокей на лед, докато този на Русия (в червено) към момента има това право, дадено му от Спортния арбитражен съд, отменил забраната на IIHF.
ФХРБ
Беларуският национален отбор (в бяло) няма да участва на световните първенства по хокей на лед, докато този на Русия (в червено) към момента има това право, дадено му от Спортния арбитражен съд, отменил забраната на IIHF.

Беларус няма да участва на световните първенства по хокей на лед през 2027 г. - нито при младежите до 20 г. в Канада (26.XII-5.I), нито при мъжете в Германия (14-30.V). Това обяви международната федерация (IIHF) след заседание на своя съвет в събота.

Забраната за участие на беларуски тимове датира още от 2022 г., когато страната започна открито да подпомага Русия във войната срещу Украйна. През лятото на тази година местната федерация (ФХРБ) поиска да бъде реабилитирана и претенциите ѝ бяха частично уважени от дисциплинарната комисия на IIHF.

Въпреки това Съветът на международната федерация запази пълната забрана за участие, като се позова на вече утвърдената спортна и организационна рамка за конкретните две първенства - включително "структурата на състезанията, графиците, продажбата на билети и оперативното планиране". В свое изявление от ФХРБ възроптаха срещу новото решение, изтъквайки, че до май догодина "все още има време за разрешаване на организационните въпроси".

От беларуската федерация също така обявиха, че скоро ще решат "какви правни стъпки да бъдат предприети", включително възможността за оспорване на решенията на органите на IIHF пред Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана. Именно швейцарският трибунал с решение от 30 октомври отмени забраната за участие на руските национални отбори.

Също в събота от IIHF обявиха, че продължават да не са съгласни с преценката на CAS и ще продължат да търсят начини да спрат съставите на Русия за предстоящите две световни първенства. Още повече че срещу евентуалното им участие се надигна глобална вълна на несъгласие - както от страните домакини и участници, така и от редица спонсори и партньори на турнирите.

"IIHF продължава да не е съгласна с решението на CAS относно участието на Русия в първенствата под егидата на IIHF, но ще предприемем необходимите стъпки, изисквани от постановлението на CAS - написа в свое изявление международната федерация. - Анализираме какви условия трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат защитени нашите първенства, да се гарантира финансовата стабилност на организацията и да се осигури дългосрочното бъдеще на международния хокей на лед. IIHF трябва да действа в рамките на приложимите правила, като същевременно изпълнява отговорността си да съхрани международните състезания и да защити спорта като цяло. В тази връзка IIHF проучва всички възможни варианти - включително провеждането на дискусии с всички засегнати национални федерации, в това число и с руската, с цел намиране на конструктивен път напред, който обслужва интересите на световния хокей на лед."

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