Трансферите в Първа лига - сезон 2026/27

"БОТЕВ" (ПД)

Пловдивският клуб си върна нигериеца Ехидже Укаки (21 г.). Дясното крило ще играе като преотстъпен за един сезон от "Шефилд Юн", където "Ботев" го продаде през юли 2025 г. за 600 000 евро.

Пловдивчани взеха също така под наем от "Лудогорец" испанския нападател Алберто Салидо. Като преотстъпен от хърватския "Осиек" пък дойде националът на България Станислав Шопов. Така 24-годишният халф се завръща при пловдивчани, при които игра до октомври 2020 г., преди да премине в "Хееренвеен", а след това в ЦСКА. Под наем се върна и нигерийското крило Ехие Укаки (21 г.), който е собственост на "Шефилд Юн".

"Бонев" също така представи наведнъж германския защитник Марвин Зенгер (26 г.) и крилото от Гвинеа-Бисау Мауро Родригес (25 г.). Зенгер е играл в "Дуисбург", "Санкт Паули" и "Кайзерслаутерн", а последно - в полския "Стал" (Миелец). Родригес, който има португалски паспорт, е бил в швейцарския "Ивердон" и украинския "Олександрия".

Преди началото на лятната подготовка "Ботев" си върна за треньор Станислав Генчев. Той първо привлече от изпадналия "Добруджа" десния бек Богдан Костов (24 г.), който е играл преди това в "ЦСКА 1948", "Монтана", "Спортист" (Своге) и др. След това като свободни агенти от "Черно море" дойдоха халфовете Асен Чандъров (27 г.) и Димитър Тонев (24 г.), които и преди са играли в "Ботев". От младежката формация на "Бенфика" дойде левият бек Владимир Семедо Мендеш (21 г.). Бившият национал Георги Миланов (34 г.) пък бе привлечен със свободен трансфер от "Динамо" (Букурещ). Нов е и угандийският национален защитник Тимоти Ауани (29 г.), досега играл за израелския "Ашдод".

"Ботев" си осигури и нов централен нападател. Това е нигериецът Чидера Окох (23 г.), който бе купен от гръцкия "Астерас" (Триполис). Преди е играл за чешкия "Слован" (Либерец) и малтиийския "Моста". От "Марица" пък бе върнат юношата на "Ботев" Велиян Видолов (20 г.). През изминалия сезон халфът игра в "Марица", като записа 33 мача, 15 гола и 11 асистенции.

Първият напускащ пък е гръцкият защитник Константинос Балоянис. След него с "Ботев" се разделиха Енок Куатенг, Алекса Мараш, Ифена Доргу, Таилсон, Антоан Конте, Габриел Нога и Талес да Силва. Халфът Никола Илиев пък бе преотстъпен за един сезон на "Септември" (Сф).

"ЛОКОМОТИВ" (ПД)

Пловдивчани привлякоха френския нападател Жуниор Бурбан (26 г.). Той идва със свободен трансфер от третодивизионния "Кевили", а в родината си е играл още за втория тим на "Лориен", "Ван" и др. Нов нападател е и нидерландецът Антон Фасe (26 г.). Той е познат у нас с престоя си в "Ботев" (Вр), играл е още в НЕК "Ниймеген" (Нид), "Лодз" (Пол), а за последно в индонезийския "Йогякарта". Под наем от дубъла на ЦСКА пък дойде халфът Юлиан Илиев (22 г.).

"Локомотив" се подсили и със сънародника му Райън Янг Ляйтън (22 г., халф) от "Рода" (Керкраде). Нов е и централният защитник Матеус Брито (25 г.). Бразилецът е играл в Португалия за "Портимонензе" и "Салгеройш", а за последно - в "Паредеш". Преди него бе взет французинът с алжирски произход Далил Али (22 г.). Десният бек е бил в школите на "Метц" и португалския "Жил Висенте", а за последно е играл за люксембургския "Унион Титус" (Петанж). Първият нов е германският цетрален защитник Милан Петрович (23 г.), бивш играч на "Улм", "Щутгартер Кикерс" и втория тим на Хофенхайм. "Локомотив" също така се раздели с Франсиско Политино, Калоян Костов и Ивайло Марков. Десният атакуващ халф Запро Динев бе пратен под наем в "Берое" до края на сезона.

Румънският халф Каталин Иту и нидерландският нападател Жоел Зварц пък бяха продадени на ЦСКА.

ЦСКА

Ирландският защитник Бари Котър (27 г.) е седмото ново попълнение на "армейците" през летния трансферен прозорец. Той идва от "Дери Сити", като игра и в двата мача срещу ЦСКА от II квалификационен кръг за Лига Европа. Бил е още в "Ипсуич", "Барнзли", "Нотс Каунти" и др.

Сред попълненията в ЦСКА е и португалският защитник Диниш Алмейда (31 г.). Той идва като свободен агент, след като до юни игра в "Лудогорец". В България е бил и в "Локомотив" (Пд), а преди това - в "Монако", "Беленензеш", "Брага" и др.

Преди това бе подписан договор с румънския халф Каталин Иту (26 г.), идващ от "Локомотив" (Пд). Голям удар бе направен с привличането на защитника от Кот д'Ивоар Жан-Филип Гбамин (30 г.), бивш национал на страната си. Той идва от "Мец", а във Франция е играл още за "Ланс", "Нант" и "Дюнкер". Бил е още в "Майнц 05", "Евертън", ЦСКА (Москва), "Трабзонспор" и "Цюрих".

ЦСКА подписа и с бенинския национал Тамиму Уору (23 г.). Десният бек идва под наем от "Ботев" (Вр). Най-известното попълнение до момента в лятната селекция на "червените" е италианският халф Стефано Сенси, който идва от кипърския "Анортозис". 30-годишният играч е двукратен шампион на Серия А с "Интер" (2021, 2024) и има 9 мача и 3 гола с националната фланелка на "скуадра адзура" (2018-2022). Договорът му в София е за два сезона и той ще носи червения екип с №8.

По-рано контракт подписа нидерландският нападател Жоел Зварц (27 г.), който беше купен от "Локомотив" (Пд). Той е играл преди за "Дордрехт", "Екселсиор" и АДО "Ден Хааг" в родината си, за германските "Ян" (Регенсбург), "Мюнхен 1860" и "Оснабрюк" и др.

Също така ЦСКА поднови договора на треньора Христо Янев за 2 години. Клубът се раздели с халфовете Улаус Скаршем и Илиан Илиев-младши, както и със защитниците Иван Турицов и Адриан Лапеня. Косовският национал Лумбард Делова пък беше трансфериран в новака в турския елит "Амедспор". Националът на Гваделупа Матиас Фаетон беше продаден на сингапурския "Лайън Сити Сейлърс". Колумбийският атакуващ халф Алехандро Пиедраита пък ще играе под наем в клуба от Мейджър лийг сокър "Торонто".

"ЛУДОГОРЕЦ"

Клубът от Разград направи рекорден входящ трансфер в историята си, след като привлече украинския дефанзивен халф Иван Желизко (25 г.) от полския "Лехия" (Гданск). По неофициална информация сумата по сделката е 4 млн. евро. Конкуренти за подписа на Желизко бяха клубове от Полша, както и италианският елитен "Удинезе". В последния ден от летния трансферен прозорец пък бяха взети още двама участници на Мондиал 2026. Единият е босненският национал Амир Хаджиахметович (29 г.). Халфът идва като свободен агент от "Бешикташ", където бе преотстъпван на "Ризеспор" и "Хъл Сити". На световното първенство игра при загубата на босненците с 1:4 от Швейцария. Вторият е националът на Тунис Омар Рекик (24 г.). Централният защитник идва от "Марибор", бил е преди в "Арсенал", "Уигън" и "Спарта" (Ротердам). На Мондиал 2026 играе два мача за Тунис.

Друг силен трансфер на разградчани бе привличането на хърватския вратар Иво Гърбич (30 г.). Той идва от английския "Шефилд Юн", но през последните два сезона е бил преотстъпван последователно на турските "Чайкур Ризеспор" и "Фатих Карагюмрюк". Има два мача за националния тим на Хърватия, с който печели бронзов медал на Мондиал 2022.

Преди него бе направен удар с прилвичането на младежкия национал на Бразилия Натан Фернандес (21 г.). Крилото идва от "Ботафого", преди това е бил и 3 години в "Гремио". За младежкия тим на "селесао" има 5 мача до момента.

Друго силно попълнение в "Лудогорец" е Хосам Абделмагид (25 г.), който игра за Египет на Мондиал 2026, подписа договор с разградския клуб. Той досега бе капитан на "Замалек" в родината си.

Треньор на "Лудогорец" стана германецът Томас Райс, водил преди "Бохум" и "Шалке 04". Първото лятно попълнение пък бе младежкият ни национал Михаил Полендаков (19 г.). Десният бек идва под наем за един сезон от "Шефилд Юн", след като от юли 2025 г. насам записа само 3 мача за младежите на английския клуб. Разградчани обявиха също раздялата си с вратаря Серджио Падт, Педро Нареси, Оливие Вердон и Диниш Алмейда. Израелският централен бранител Идан Нахмиас пък бе продаден на шампиона на Израел "Апоел" (Беер Шева). Колумбиецът Емерсон Родригес бе пратен под наем в родината му в "Индепендиенте" (Санта Фе), националът Иван Йорданов бе пратен до юни 2027 г. в "Локомотив 1929" (Сф), а испанецът Алберто Салидо отиде за един сезон в "Ботев" (Пд). Бразилецът Винисиус Ногейра пък беше преотстъпен на американския "Орландо Сити", а ивоарският нападател Ив Ерик Биле ще играе за един сезон в "Апоел" (Петах Тиква).

"ЧЕРНО МОРЕ"

Варненският клуб привлече обещаващия кипърски футболист Йоргос Понтику (23 г.). Той е бивш юношески и младежки национал на страната си. Бил е две години в школата на "Айнтрахт" (Франкфурт), а за последно е играл в Кипър за "Неа Саламина".

Силен удар за варненци бе и трансфера на досегашния футболист на ЦСКА Иван Тасев (23 г.). Дясното крило игра основно за дублиращия тим на "червените", но има 16 мача и 2 гола за първия отбор. До лятото на 2024 г. бе в "Пирин" (Бл).

"Черно море" направи преди това друг добър трансфер, след като се подсили с бившия нападател на националния ни отбор Александър Колев (33 г.). Той за последно бе в китайския втородивизионен "Нантонг Жиюн". Варненци преди това подписаха с португалското крило Дуарте Мигел да Силва Барандаш (26 г.), който за последно е бил в родината си за третодивизионния "Атлетико КП". "Черно море" привлече преди това аржентинския защитник Лучано Скуадроне (26 г.). Той е познат у нас от престоя си в "Берое" от юли 2023 до юли 2025 г. След това бе в албанския "Флямуртари". Нов в "Черно море" е и френският халф от марокански произход Мохамед Аши Буаклин (24 г.). Той е има 3 мача за "Нант" в Лига 1, играл е за последно за втородивизионния "Роде", има и мачове за юношеския национален тим на Франция.

Варненци привлякоха и нападателя Петър Андреев (21 г.). Той е бивш младежки национал, от 2023 до 2025 г. бе в "Локомотив" (Пд), а след това игра за "Монтана". От "Монтана" дойде и халфът Александър Тодоров (24 г.). "Черно море" привлече и защитника Венцислав Керчев (29 г.), който идва от "Добруджа". Преди това е играл за "Лудогорец", "Ботев" (Вр) и "Славия". "Черно море" също така предприе мащабна чистка след неуспешния сезон. Напуснаха капитанът Васил Панайотов, Асен Чандъров, Димитър Тонев, Росен Стефанов, Цветомир Панов и Влатко Дробаров.

"ЛОКОМОТИВ 1929" (СФ)

Столичните "железничари" назначиха за треньор Любослав Пенев и подписаха договор с него за 1+1 г. Той веднага предприе чистка в клуба - освободени бяха Симеон Славчев, Джордън Айб, Иван Лагунджич, Джунейт Али, Доналдо Ацка, Диего Рапосо, Меси Биатомоусоука, Умут Хабил, а игралите под наем от "ЦСКА 1948" Луанн Аугусто и Садио Дембеле се връщат в своя отбор. Юношите Емил Геров и Михаил Захариев пък бяха преотстъпени на "Спортист" (Своге).

Ударно дойдоха и петима играчи. Сред тях е синът на треньора - Никълъс Пенев (21 г.), който идва от дублиращия отбор на ЦСКА. Оттам идва и нападателят Марк-Емилио Папазов (22 г.). От "Локомотив" (Пд) бе привлечен защитникът Калоян Костов (22 г.), халфът Димитър Костадинов (26 г.) досега бе в "Черноморец 1929" (Бс), а вратарят Цветан Цветков (17 г.) е юноша на "Левски".

Шестият нов е тунизийският атакуващ халф Мохамед Медфай (25 г.). Той идва от белгийския третодивизионен "Олимпик" (Шарлероа).

Седмото попълнение стана португалският десен бек Антонио Ейро (25 г.). Той е юноша на "Порто", играл е за последно в родината си за втородивизионния "Фелгейраш". След него подписа нигерийският ляв бек Дейвид Огага (24 г.), идващ от полския "Гурник" (Лечна).

Най-новият играч пък е конгоанският нападател Катулунди Кати (26 г.), който досега бе в елитния узбекистански "Навбахор" (Наманган).

"СЕПТЕМВРИ" (СФ)

Столичният клуб привлече бразилския ляв бек Педро Гомеш - Педриньо (24 г.). Той идва под наем от клуба в родината си "Феровиарио". Нов в "Септември" е бившият младежки национал Божидар Пенчев (24 г.), който за последно игра в "Янтра". От дублиращия тим беше привлечен нидерландският ляв бек Су Мюлдер (19 г.). Под наем от "Ботев" (Пд) пък дойде халфът Никола Илиев (22 г.).

"Септември" също така предприе мащабна чистка, след като едва се задържа в Първа лига в края на миналия сезон. Освободени бяха треньорът Христо Арангелов, вратарят Янко Георгиев, Георги Върбанов, Робин Шутен, Доминик Ивкич, Стефан Стоянович и Симеон Василев, Борислав Маринов, Красиан Колев и Аюб Абу Батас. Левият бек Матео Стаматов пък премина в грузинския "Торпедо" (Кутаиси) със свободен трансфер. За нов треньор беше назначен португалецът Шимао Фрейташ, водил за последно Б отбора на "Брага". Той взе в тима сънародниците си Педро Ферейра (26 г., дефанзивен халф) и Андре Либерал (23 г., нападател), играл за "Жил Висенте", "Пасош де Ферейра" и др.

Голмайсторът на "Септември" от миналия сезон Бертран Фурие пък беше продаден на руския "Урал" (Екатеринбург). Сделката е за 250 000 евро, по информация на "Трансфермаркт".

"БОТЕВ" (ВР)

Най-новото попълнение във врачанския клуб е десният бек Александър Бучков (22 г.). Бившият юношески национал идва от дублиращия отбор на ЦСКА, играл е и в "Пирин".

Сред попълненията е и Давид Чечао Каро (22 г.), ляво крило от Бенин. Той е играл за последно в дублиращия отбор на "Чикаго Файър". Преди него дойде 19-годишният централен нападател Филип Гигов. Юношеският национал идва като свободен агент от "Лудогорец", където игра основно за дублиращия отбор, но има и 5 мача за първия тим.

"Ботев" взе и централния защитник Мартин Димитров, който бе досега в академията на "Сампдория". Бил е най-напред в "ЦСКА 1948". Сред попълненията е и Самуил Мечев (18 г.). Фланговият футболист има мачове за юношеския ни национален отбор, а за последно е играл в "Хебър".

Първият нов във врачанския клуб е бившият национал Преслав Боруков (26 г.), който идва като свободен агент от португалския "Маритимо". Бил е още в "Етър", "Локомотив" (Пд), "Арда", английския "Шефилд Уензди", унгарския "Залаегерсег" и др. С един сезон бе удължен договорът за преотстъпване от ЦСКА на крайния защитник Сейни Санянг, а под наем от "червените" идва и 19-годишният халф Абдула Кичуков, който игра досега в дублиращия отбор във Втора лига. Халфът Радослав Цонев, който напусна врачанския клуб през юни пък реши да се върне в отбора.

"Ботев" също така се раздели с централния защитник Росен Маринов.

"ЦСКА 1948"

Вицешампионът си върна вратаря Алекс Божев (21 г.) като преотстъпен от "Славия" (Прага). Младежкият национал премина в чешкия клуб през януари 2025 г., но не успя да се наложи, като записа 21 мача за втория отбор. Сега "Славия" (Прага) го праща в "ЦСКА 1948", за да трупа игрова практика.

"ЦСКА 1948" подписа и с тунизийския централен халф Моатаз Земземи (26 г.), който досега бе капитан на шампиона на страната си "Клуб Африкан". Друг нов в столичния клуб е боливийският национал Ектор Куеяр (25 г.). Той до момента също бе капитан на клуба от родината си "Олуейс Реди". Нов в "ЦСКА 1948" е и френският халф Жул Мейер (24 г.), който идва от "Дижон". Преди него в клуба дойде централният защитник Костадин Илиев (24 г.), който от 2023 г. игра в "Монтана". Той е бил вече в "ЦСКА 1948", но в дублиращия отбор - през сезон 2021/22. С "ЦСКА 1948" се разделиха Симеон Василев, Садио Дембеле, Йоан Манян, Хуанми Карион, Луан Аугусто, Егор Пархоменко и Давид Ака. Централният защитник Адама Траоре пък бе пратен под наем в "Арда", а халфът Марто Бойчев бе преотстъпен в "Рилски спортист".

"ЛЕВСКИ"

Шампионът подписа с португалеца Хевeртон Сириако Сантос (25 г.). Десният бек идва като свободен агент от "Куинс Парк Рейнджърс", като през последните два сезона бе преотстъпван в Португалия първо във "Витория" (Гимараеш), а след това в "Жил Висенте". Голям удар бе направен и с привличането на сръбския национал Марко Груич (30 г.). Халфът идва като свободен агент от АЕК. Друг силен трансфер бе този на българския национал Петко Христов (27 г.), който ще играе като преотстъпен за един сезон от италианския "Специя".

"Левски" преди това представи в един ден двама футболисти. Португалският халф Сержиньо (26 г.) е бил досега в родината си в "Санта Клара", където е носил капитанската лента. По неофициална информация "Левски" е платил за Сержиньо около 1 млн. евро. Бившият младежки национал на Мароко Мехди Мубарик (25 г., халф) пък идва от руския "Динамо" (Махачкала). Бил е шампион на Мароко с "Уидад".

"Левски" подписа договор и със защитника Алекс Сентейес (27 г.). Испанецът е бил във втория отбор на "Валенсия", има два сезона в Ла Лига с "Алмерия". Има два мача за юношеския национален отбор на Испания до 17 г. и два за селекцията до 19 г. под ръководството на настоящия треньор на "Ла Фурия" Луис де ла Фуенте.

Преди тях беше привлечен младежкият национал Адриан Райчев (20 г.). Нападателят е юноша на "сините" и идва от "Пиза", като е играл в Италия и за "Вис Песаро". Освен това в рамките на два дни бяха взети двама играчи от португалския "Шавеш" - анголецът Давид Кусо (22 г, ляв бек) и бразилецът Рейналдо (25 г.). По неофициална информация софийският клуб е платил за Рейналдо около 1.5 млн. евро. "Левски" също така се раздели с ганайския халф Карлос Охене, хърватския нападател Марко Дуганджич, френското крило Карл Фабиен и с бразилския плеймейкър Рилдо. Хърватският защитник Стипе Вуликич пък беше преотстъпен на "Септември" (София) до края на 2026 г.

"АРДА"

Клубът от Кърджали направи нов трансферен удар, след като привлече национала на България Доминик Янков (25 г.) от "Риека". Петкратният шампион с "Лудогорец" за последно беше преотстъпен от хърватския клуб през пролетта на "Локомотив 1929".

"Арда" подписа договор и с бразилския защитник Дерик Фернандо да Силва (24 г.). Той е бивш юношески национал на Бразилия. Играл е за "Сантос", португалския "Варзим" и др. "Арда" се подсили и с нападателя Преслав Бачев (20 г.), който досега бе футболист на "Левски". През пролетта на м.г. той игра под наем в "Ботев" (Вр), а през целия изминал сезон бе преотстъпен на "Дунав от Русе". От "Левски" беше привлечен и защитникът Виктор Любенов (22 г.), който през миналия сезон бе под наем в "Хебър". "Арда" направи и трансферен удар, привличайки национала Виктор Попов (26 г.). Десният бек идва като свободен агент от полския "Корона" (Киелце), където изигра един сезон. Преди това е играл в "Черно море". Под наем от "ЦСКА 1948" дойде ивоарският защитник Адама Траоре, а с постоянен договор от същия клуб - левият бек Симеон Василев. Като свободен агент от "Септември" пристигна опитният вратар Янко Георгиев.

В клуба пък се завърна националът Станислав Иванов (27 г.), който през юли 2025 г. премина от кърджалийския клуб в "Лудогорец", но не успя да се утвърди.

"Арда" също така се раздели с вратаря Ивайло Неделчев, Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскардо, Патрик Луан, Джелал Хюсеинов, Уилсон Самаке, Андре Шиняшики и Феликс Ебоа Ебоа.

"ДУНАВ"

Новият член на Първа лига назначи Емануел Луканов за треньор. Първото попълнение за новия сезон стана е колумбийският защитник Хосе Кабаркас (24 г.). Той е играл за последно в Северна Македония за "Македония Гьорче Петров". След него като свободни агенти от "Берое" дойдоха халфът Стефан Гаврилов (25 г.) и защитникът Станислав Йовков (18 г.). После само за един ден клубът подписа с трима играчи. Това са вратарят Пламен Пепеляшев (22 г.) от "Добруджа", десният бек Илкер Будинов (25 г.) от "Спартак 1918" (Вн) и португалският централен защитник Андре Алвеш (24 г.), който идва от чешкия "Динамо" (Чешке Будейовице), а преди това е бил в "Бейра Мар". Американското крило Джордан Сейнт-Луис (26 г.) е бил преди в "Академика" (Коимбра), а испанският нападател Алекс Валиньо (28 г.) е играл в "Тенерифе", "Кадис" и др. Сред новите играчи е и кипърският защитник Кириакос Антониу (25 г.), бивш юношески и младежки национал на страната си, играл в "Пафос". От Кипър, но от АПОЕЛ (Никозия) идва ганайското крило Чарлс Апия (20 г.).

Най-новото попълнение е сръбският халф Владан Видакович (27 г.). Той е бивш юношески и младежки национал на страната си, играл е в словенския "Марибор", швейцарския "Ивердон", а с "Динамо" (Батуми) става шампион на Грузия през 2023 г.

Русенци също така се разделиха с досегашния капитан Камен Хаджиев.

"СПАРТАК 1918" (ВН)

Най-новото попълнение на варненци е нападателят Ахмед Ахмедов (31 г.), който вече игра за отбора от юли 2023 до януари 2025 г. След това бе в японския "Шимицу Ес Пулс", за който записа 14 мача и 1 гол.

Нов при варненци е и нидерландският защитник Джоуи Шитоку (24 г.), играл за германския "Юрдинген". Преди него "Спартак 1918" привлече сина на Христо Йовов - Кристиян (20 г.), но веднага го преотстъпи на "Добруджа" заедно с Даниел Халачев и Петър Принджев. Нов при варненци е и 25-годишният португалски халф Томаш Силва - юноша на "Спортинг", с който става шампион на Португалия през сезон 2020/2021. Играл е още във "Визела", "Варзим" и полския "Ягелония", с който печели Суперкупата на Полша, а за последно игра в "Добруджа". От клуба от Добрич дойдоха още един португалец - защитникът Вашко Оливейра (25 г.), колумбийският бранител Джонатан Уртадо (25 г.), както и крилото Антон Иванов (21 г.).

Преди да вземе Силва Силва варненският клуб привлече испанеца Давид Валверде. А още по-рано привлече португалското крило Бубакар Хан (27 г.). Португалец е и защитникът Рикардо Соуза (25 г.), играл преди в "Портимонензе" и "Фамаликао". Под наем от турския "Гьозтепе", чийто треньор е Станимир Стоилов, пък дойде младежкият национал на Кот д’Ивоар Закария Тиндано (19 г.), който пред пролетта беше преотстъпен на "Ботев" (Пд). Под наем от унгарския МТК пък дойде дефанзивният халф Самуел Майор (24 г.). Като преотстъпени от "Ботев" (Пд) дойдоха дефанзивният халф Едсон Силва и нападателят Чидера Окох. Договор със "Спартак 1918" подписа и бившият национален вратар Пламен Илиев (34 г.). Интересното е, че 3-кратният шампион с "Лудогорец" игра до средата на март в другия елитен варненски отбор - "Черно море". За да освободи място за Илиев, "Спартак 1918" се раздели с украинския вратар Максим Ковальов. С клуба разтрогнаха по взаимно съгласие Александър Янчев, Даниел Иванов, Георг Стояновски и Иван Алексиев. Нападателят Георги Трифонов пък беше преотстъпен на "Фратрия".

Напусна и треньорът Гьоко Хаджиевски, който ще поеме клуба от ОАЕ "Ал Мадина Уондърърс Дубай". С него си тръгна и внукът му Георг Стояновски, който бе трансфериран в катарския "Лусаил" за 250 000 евро. Халфът на варненци Дамян Йорданов пък премина в "Ал Ула" от Саудитска Арабия.



"СЛАВИЯ"

"Белите" продадоха на сръбския шампион "Цървена звезда" национала Кристиян Балов. Трансферната сума е 3 млн. евро, според сръбски медии. Столичният клуб си върна левия бек Димитър Буров (28 г.), който бе в клуба от 2016 до 2019 г. За последно той игра в "Монтана". От "Монтана" бе взет като свободен агент Умару Балде (26 г., крло), национал на Гвинеа Бисау. От "Ботев" (Вр) пък бе привлечен нападателят Йоан Борносузов (22 г.), играл преди в ЦСКА и академията на "Дженоа". От ЦСКА пък дойде бившият юношески национал Илиан Антонов (21 г.), който игра за последно за третия тим на "червените". Нов е сръбският дефанзивен халф Владимир Милетич (23 г.), който идва от "Напредак" (Крушевац). Той е бивш младежки национал на страната си. От "Спартак 1918" (Вн) пък дойде десният бек Мартин Георгиев (19 г.), който се бе договорил с "Ботев" (Пд), но в последния момент избра офертата на софийския клуб. В "Славия" се върна като свободен агент националът Владимир Николов (25 г.), който изкара един сезон в полския "Корона".

"Славия" също така освободи от състава защитника Лука Иванов, халфа Валентин Йотов и нападателя Любомир Костов. Бившият национал Илиан Стефанов пък премина в израелския втордивизионен "Макаби" (Херцлия), а нападателят Янис Гермуш бе трансфериран в австрийския втородивизионен "Вакер" (Инсбрук).