"Цървена звезда" купи наш футболен национал

"Славия" осъществи авторитетен изходящ трансфер, след като продаде национала Кристиян Балов на шампиона на Сърбия "Цървена звезда". 19-годишният халф ще премине медицински прегледи и ще подпише с клуба от Белград, след като всички детайли по сделката са уточнени. Сумата по сделката към момента не е обявена официално.

Президентът на "Славия" Венцеслав Стефанов разказа пред БТА, че трансферът е бил финализиран късно снощи. "Това е огромна възможност за Кристиян, чийто талант не подлежи на съмнение. Знаете къде "Звезда" продава своите играчи. Той ще бъде добре приет, говорих с генералния мениджър Звездан Терзич, с треньора Деян Станкович. Но като го познавам, вярвам, че ще се справи и това е само началото за него. Имаше интерес от български клубове, но го пращаме на място, където ще се развие още повече", добави Стефанов.

Пред "Спортал" той добави: "Всички страни са доволни - "Славия", "Звезда" и Кристиян. Нека се знае, че школата на "Славия" продължава да работи и да вади таланти. Българските деца трябва да получават шанс. През зимата продадохме Мартин Георгиев в АЕК, сега Кристиян Балов отива в "Звезда". Даваме свежа кръв в националния отбор."

Кристиян Балов е сред приятните изненади през сезона, а през март беше награден за най-прогресиращ млад играч на церемонията "Футболист на годината 2025". Макар и само на 19 години, той вече има зад гърба си 43 официални мача за "Славия", в които е вкарал 3 гола. На 27 март той дебютира и за мъжкия национален отбор при победата с 10:2 над Соломоновите о-ви.