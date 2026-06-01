Нов член на Първа лига ще търси пробив с опитен треньор

СПОРТАЛ Емануел Луканов само преди 4 дни загуби от "Септември" в баража за място в Първа лига, но все пак ще води отбор в елитната дивизия, макар и не "Янтра".

Новият член на Първа лига "Дунав от Русе" ще бъде воден през следващия сезон от Емануел Луканов. На 11 май русенци успяха да си осигурят място в елитната дивизия, но няколко дни след това треньорът Георги Чиликов напусна. Днес "Дунав от Русе" обяви и кой ще го замести.

Емануел Луканов води досега "Янтра" и дори преди 4 дни имаше шанс да вкара габровци в Първа лига, но тимът загуби с 1:2 баража срещу "Септември".

Днес от "Янтра" обявиха, че се разделят с Луканов, след като му е бил предложен нов договор, но той е отказал и е взел решение да продължи професионалния си път на друго място.

Няма и час по-късно "Дунав от Русе" съобщи за назначението на 51-годишния специалист.

От новия клуб на Луканов подчертават големия му опит - водил е "Черно море" през 2017 г., бил е асистент в полския "Ягиелония", саудитския "Ал Кадисия" и в "Берое", вкара също така "Етър" в Първа лига през 2023 г., а е работил като директор и треньор във "Фратрия".