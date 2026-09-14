ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)

16 септември (сряда)

"Локомотив 1929" (Сф) - ЦСКА 0:2

(Ето'о 37, Зварц 84)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 9 8 1 0 21:4 25 2. ЦСКА 9 7 2 0 23:6 23 3. "Лудогорец" 9 7 2 0 16:7 23 4. "ЦСКА 1948" 9 6 1 2 17:9 19 5. "Арда" 9 5 1 3 14:11 16 6. "Ботев" (Пд) 9 4 1 4 13:14 13 7. "Славия" 9 2 5 2 8:6 11 8. "Спартак 1918" 9 2 4 3 10:14 10 9. "Ботев" (Вр) 9 2 2 5 7:17 8 10. "Септември" 9 2 2 5 8:15 8 11. "Локо" (Пд) 9 2 0 7 4:12 6 12. "Черно море" 9 1 2 6 10:19 5 13. "Локо 1929" (Сф) 9 0 4 5 10:18 4 14. "Дунав" 9 1 1 7 8:17 4 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-14-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Жоел Зварц (ЦСКА);

6 гола: Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз и Ивайло Чочев ("Лудогорец");

4 гола: Йоанис Питас (ЦСКА), Бирсент Карагерен ("Арда"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс ("Левски");

3 гола: Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Леандро Годой (ЦСКА), Хуан Переа и Рейналдо ("Левски"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948");

2 гола: Ерар Францети ("Септември"), Стефано Сенси (ЦСКА), Селсо Сидней ("Черно море"), Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Радослав Апостолов и Александър Валиньо ("Дунав"), Антонио Вутов, Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948");

1 гол: Агибу Камара, Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Бубакар Ан, Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Джордан Сейнт-Луис Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Георги Минчев, Николас Пенев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Мауро Родригес, Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Раян Лейтен, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич, Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия"), Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември".