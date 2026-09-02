ПЪРВА ЛИГА, VIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

4 септември (петък)
"Септември" (Сф) - "Ботев" (Вр) 2:3
(Игор 53, Гал. Иванов 73; Смоленски 41, Гигов 86, 89)
"Арда" - "Ботев" (Пд) 2:3
(Велев 79, Вутов 83; Цонов 20, 36, Чандъров 52)
5 септември (събота)
"Спартак 1918" (Вн) - ЦСКА 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Левски" - "ЦСКА 1948" 21:15 ч.
(по Диема спорт)
6 септември (неделя)
"Локомотив" (Пд) - "Черно море" 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Локомотив 1929" (Сф) - "Лудогорец" 21:15 ч.
(по Диема спорт)
7 септември (понеделник)
"Дунав" - "Славия" 20:30 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
7
|
7
|
0
|
0
|
20:4
|
21
|
2. "Лудогорец"
|
7
|
5
|
2
|
0
|
12:5
|
17
|
3. ЦСКА
|
6
|
5
|
1
|
0
|
16:4
|
16
|
4. "ЦСКА 1948"
|
7
|
5
|
1
|
1
|
15:7
|
16
|
5. "Арда"
|
8
|
5
|
1
|
2
|
13:7
|
16
|
6. "Ботев" (Пд)
|
8
|
3
|
1
|
4
|
11:13
|
10
|
7. "Септември"
|
8
|
2
|
2
|
4
|
7:13
|
8
|
8. "Спартак 1918"
|
7
|
2
|
2
|
3
|
9:13
|
8
|
9. "Славия"
|
7
|
1
|
4
|
2
|
7:6
|
7
|
10. "Ботев" (Вр)
|
7
|
2
|
1
|
5
|
7:17
|
7
|
11. "Черно море"
|
7
|
1
|
1
|
5
|
8:16
|
4
|
12. "Дунав"
|
7
|
1
|
1
|
5
|
7:14
|
4
|
13. "Локо 1929" (Сф)
|
6
|
0
|
3
|
3
|
7:12
|
3
|
14. "Локо" (Пд)
|
7
|
1
|
0
|
6
|
3:10
|
3
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-14-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
6 гола: Жоел Зварц (ЦСКА);
5 гола: Асен Чандъров ("Ботев", Пд), Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец");
4 гола: Армстронг Око-Флекс ("Левски");
3 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Рейналдо ("Левски"), Елиас Франко и Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда");
2 гола: Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Радослав Апостолов и Александър Валиньо ("Дунав"), Антонио Вутов, Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Хуан Переа, Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Кауе Карузо и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас (ЦСКА), Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948");
1 гол: Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Ерар Францети, Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Селсо Сидней, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Георги Минчев, Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Стефано Сенси, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич, Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия"), Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).
АВТОГОЛОВЕ
Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември".