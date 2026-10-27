ПЪРВА ЛИГА, ХIV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

30 октомври (петък)

"ЦСКА 1948" - "Спартак 1918" (Вн) 6:1

(Елиас 22, Бенамар 28, Ат. Илиев 48-д, 82, Г. Русев 59, Куеляр 67; Двали 20-авт)

ЦСКА 1948 - Спартак Варна 6:1 /репортаж/ Date: 30-10-2026 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. FK Spartak 1918 Varna, 10/30/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: FK Spartak 1918 Varna, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: ЦСКА 1948 - Спартак Варна 6:1 /репортаж/ Date: 30-10-2026 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. FK Spartak 1918 Varna, 10/30/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: FK Spartak 1918 Varna, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime:





"Локомотив 1929" (Сф) - "Ботев" (Пд) 2:5

(Д. Костадинов 45, Ив. Йорданов 53; Маскоте 2, 41, 74, Родригес 55, Калу 61)



31 октомври (събота)

"Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" 14:00 ч.

(по Диема спорт)



"Дунав" - "Левски" 16:30 ч.

(по Диема спорт)

ЦСКА - "Славия" 19:30 ч.

(по Диема спорт)



2 ноември (понеделник)

"Черно море" - "Ботев" (Вр) 17:00 ч.

(по Диема спорт)

"Арда" - "Септември" (Сф) 19:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. ЦСКА 12 9 3 0 29:9 30 2. "Левски" 11 9 2 0 24:5 29 3. "ЦСКА 1948" 13 9 1 3 31:14 28 4. "Лудогорец" 11 8 2 1 21:9 26 5. "Ботев" (Пд) 13 7 1 5 22:20 22 6. "Арда" 12 5 3 4 16:18 18 7. "Спартак 1918" 13 3 4 6 12:23 13 8. "Славия" 12 2 6 4 9:9 12 9. "Дунав" 12 3 2 7 15:21 11 10. "Ботев" (Вр) 12 2 4 6 10:21 10 11. "Локо" (Пд) 12 2 3 7 6:14 9 12. "Локо 1929" (Сф) 13 1 6 6 15:25 9 13. "Черно море" 12 2 3 7 13:22 9 14. "Септември" 12 2 2 8 10:23 8 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-14-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Жоел Зварц (ЦСКА);

6 гола: Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец"), Йоанис Питас (ЦСКА), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Ивайло Чочев ("Лудогорец");

4 гола: Самуел Калу и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Леандро Годой (ЦСКА), Александър Валиньо ("Дунав"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс и Рейналдо ("Левски");

3 гола: Георги Лазаров ("Черно море"), Радослав Апостолов ("Дунав"), Ерар Францети ("Септември"), Димитър Костадинов и Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Хуан Переа ("Левски"), Антонио Вутов ("Арда");

2 гола: Георги Русев ("ЦСКА 1948"), Андре Либерал ("Септември"), Раян Лейтен ("Локомотив", Пд), Бруно Жордао и Стефано Сенси (ЦСКА), Васил Панайотов и Селсо Сидней ("Черно море"), Мауро Родригес, Алберто Салидо и Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Кристиян Бойчев и Джордан Сейнт-Луис ("Дунав"), Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Бубакар Ан и Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Иван Минчев, Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия");

1 гол: Иван Желизко, Кайо Видал, Агибу Камара, Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Бенаиса Бенамар, Петър Витанов, Моатаз Земземи, Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Илкер Будинов, Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Андре Алвеш ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Преслав Бачев, Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Иван Йорданов, Моамед Медфаи, Георги Минчев и Николас Пенев ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти и Карлос Алгара ("Ботев", Пд), Парвизджон Умарбаев, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Анхело Мартино, Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич и Роберто Райчев ("Славия"), Хосе Гайегос, Сейни Санянг, Касим Аджи и Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Даниел Наумов ("Ботев", Пд) - за "ЦСКА 1948", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември", Ангел Грънчов ("Спартак 1918") - за "Локомотив 1929" (Сф), Лаша Двали ("ЦСКА 1948") - за "Спартак 1918" (Вн).