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ПЪРВА ЛИГА, ХIV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

30 Окт. 2026Обновена

30 октомври (петък)

"ЦСКА 1948" - "Спартак 1918" (Вн)  6:1
(Елиас 22, Бенамар 28, Ат. Илиев 48-д, 82, Г. Русев 59, Куеляр 67; Двали 20-авт)

ЦСКА 1948 - Спартак Варна 6:1 /репортаж/
Date: 30-10-2026 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. FK Spartak 1918 Varna, 10/30/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: FK Spartak 1918 Varna, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime:
vbox7.com


 
"Локомотив 1929" (Сф) - "Ботев" (Пд)  2:5
(Д. Костадинов 45, Ив. Йорданов 53; Маскоте 2, 41, 74, Родригес 55, Калу 61)
 
31 октомври (събота)

"Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" 14:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Дунав" - "Левски" 16:30 ч.
(по Диема спорт)

ЦСКА - "Славия" 19:30 ч.
(по Диема спорт)
 
2 ноември (понеделник)

"Черно море" - "Ботев" (Вр)  17:00 ч.
(по Диема спорт)

"Арда" - "Септември" (Сф) 19:30 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1.   ЦСКА
12
9
3
0
29:9
30
 2. "Левски"
11
9
2
0
24:5
29
 3. "ЦСКА 1948"
13
9
1
3
31:14
28
 4.  "Лудогорец"
11
8
2
1
21:9
26
 5.  "Ботев" (Пд)
13
7
1
5
22:20
22
 6.  "Арда"
12
5
3
4
16:18
18
 7.  "Спартак 1918"
13
3
4
6
12:23
13
 8.  "Славия"
12
2
6
4
9:9
12
 9.  "Дунав"
12
3
2
7
15:21
11
10. "Ботев" (Вр)
12
2
4
6
10:21
10
11. "Локо" (Пд)
12
2
3
7
6:14
9
12. "Локо 1929" (Сф)
13
1
6
6
15:25
9
13. "Черно море"
12
2
3
7
13:22
9
14. "Септември"
12
2
2
8
10:23
8
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-14-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Жоел Зварц (ЦСКА); 

6 гола: Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец"), Йоанис Питас (ЦСКА), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Ивайло Чочев ("Лудогорец");

4 гола: Самуел Калу и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Леандро Годой (ЦСКА), Александър Валиньо ("Дунав"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс и Рейналдо ("Левски");

3 гола: Георги Лазаров ("Черно море"), Радослав Апостолов ("Дунав"), Ерар Францети ("Септември"), Димитър Костадинов и Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Хуан Переа ("Левски"), Антонио Вутов ("Арда");

2 гола: Георги Русев ("ЦСКА 1948"), Андре Либерал ("Септември"), Раян Лейтен ("Локомотив", Пд), Бруно Жордао и Стефано Сенси (ЦСКА), Васил Панайотов и Селсо Сидней ("Черно море"), Мауро Родригес, Алберто Салидо и Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Кристиян Бойчев и Джордан Сейнт-Луис ("Дунав"), Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Бубакар Ан и Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Иван Минчев, Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия");

1 гол: Иван Желизко, Кайо Видал, Агибу Камара, Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Бенаиса Бенамар, Петър Витанов, Моатаз Земземи, Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Илкер Будинов, Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Андре Алвеш ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Преслав Бачев, Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Иван Йорданов, Моамед Медфаи, Георги Минчев и Николас Пенев ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти и Карлос Алгара ("Ботев", Пд), Парвизджон Умарбаев, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Анхело Мартино, Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич и Роберто Райчев ("Славия"), Хосе Гайегос, Сейни Санянг, Касим Аджи и Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).

 

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Даниел Наумов ("Ботев", Пд) - за "ЦСКА 1948", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември", Ангел Грънчов ("Спартак 1918") - за "Локомотив 1929" (Сф), Лаша Двали ("ЦСКА 1948") - за "Спартак 1918" (Вн).

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