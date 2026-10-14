"Лудогорец" най-успешно вдига стойността на играчите си

ЕПА/БГНЕС Бразилецът Игор Тиаго е най-добрата инвестиция в историята на "Лудогорец", след като бе купен за 1.32 млн. евро, а донесе на разградския клуб около 11 млн.

"Лудогорец" е клубът, в който цената на попълненията най-много расте измежду всички останали отбори в Първа лига. Това показва най-новият анализ на Международния център за спортни изследвания (CIES). В него е калкулирането поскъпването или обезценяването на футболисти, които не са продукт на собствените школи, привлечени през последните пет години. Проучването е направено сред над 50 клубни първенства от цял свят и отчита баланса между платените и получените трансферни суми за футболисти, които вече са напуснали съответния клуб за постоянно, както и между платените суми и текущата пазарна стойност на играчите, които все още са собственост на клуба.

В "Лудогорец" стойността на новопривлечените играчи се е увеличила с 27 млн. евро за 5 години. Това определя 187-о място в света на разградския клуб, който е и единственият български представител в Топ 200. Разбивката сочи, че в това увеличение влиза 15 млн. покачване на стойност на попълненията, които все още са в "Лудогорец", а 12 млн. е поскъпването на тези, които са купени и междувременно продадени от 2021 г. насам.

Най-успешната сделка в този период определено е свързана с Игор Тиаго, който бе купен от "Крузейро" за 1.32 млн. евро през февруари 2022 г. и е донесъл на разградския клуб вече 11 млн. евро - 8 млн. от продажбата в "Брюж" през юли 2023 г. и още 3 млн. като процент от последвалия трансфер в "Брентфорд" за 33 млн. през юли 2024 г. Така печалбата от него е 9.68 млн. евро. Друга пример за добра сделка е с Якуб Пьотровски, който донесе на "Лудогорец" плюс от 1.7 млн. евро. Полският национал бе купен през юли 2022 г. от "Фортуна" (Дюселдорф) за 1.3 млн. евро и продаден на "Удинезе" през август 2025 г. за 3 млн. евро.

Най-добре от всички в света в това отношение се справя "Айнтрахт" (Франкфурт), където увеличението на стойността на попълненията е общо 527 млн. евро за 5 години. Плътно отзад следва "Реал" (Мадрид) с 526 млн., а трети е "Пари Сен Жермен" с 490 млн.

На обратния полюс е саудитският "Ал Хилал", където попълненията от 2021 г. насам са се обезценили с общо 502 млн. евро. Следващият в тази негативна посока е "Манчестър Юн" - 405 млн. евро падане на стойност на новите играчи.