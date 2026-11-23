Булфото Бразилският нападател на "Лудогорец" Руан Круз (вдясно) прави пропуск пред вратата на "Дунав" по време на днешния мач в Разград.

"Лудогорец" спечели с 1:0 домакинството си срещу "Дунав" в последен мач от XV кръг на Първа лига. Единственото попадение отбеляза босненският национал Амир Хаджиахметович в 45-ата минута след пас на Бърнард Текпетей.

Домакините видимо не се вложиха максимално в мача и това можеше да им изиграе лоша шега в края, когато русенци натиснаха и в последните 10-ина минути Кристиян Бойчев и Валиньо пропуснаха да изравнят.

Футболистите на "Лудогорец" бяха по-активни до почивката, когато две положения изтърва Руан Круз, а едно Бърнард Текпетей. През втората част Иван Желизко и Квадво Дуа също не успяха да вкарат втори гол за тима си.

В 39-ата минута титулярният вратар на "Дунав" Георги Китанов беше сменен принудително със съмнение за фрактура на носа, след като се сблъска с Текпетей.

Минималната победа остави разградчани в битката за титлата. "Лудогорец" излезе на трето място с 33 точки и мач по-малко от лидера ЦСКА и "Левски", които са с 35 точки. На 3 декември тимът от Разград и "Левски" ще играят в София отложен мач от Х кръг.

Лудогорец - Дунав Русе 1:0 /репортаж/ Date: 23-11-2026 ,Watch the Game Highlights from Ludogorets Razgrad PFK vs. Dunav 2010 Ruse, 11/23/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Ludogorets Razgrad PFK, TeamB: Dunav 2010 Ruse, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime Лудогорец - Дунав Русе 1:0 /репортаж/ Date: 23-11-2026 ,Watch the Game Highlights from Ludogorets Razgrad PFK vs. Dunav 2010 Ruse, 11/23/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Ludogorets Razgrad PFK, TeamB: Dunav 2010 Ruse, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime

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След края треньорът на "Лудогорец" Игор Йовичевич беше доволен, въпреки минималната победа: "Очаквах труден мач. Техният треньор върши страхотна работа. Справят се добре в защита, биткаджийски отбор са и не допускат положения пред вратата си. Ние обаче имахме своите шансове да вкараме и втори гол. Когато не реализираш, може да се стигне до ситуацията, в която изпаднахме през последните 10 минути. Най-важното беше да вземем трите точки. Минимална победа, но съм щастлив, защото успяхме да изпълним нашия план. Не им дадохме възможности за контраатаки. Дори не си спомням да са имали такива ситуации. Трите точки са си три точки и са еднакво важни независимо от противника. Отборът става по-добър с всеки мач, но ако погледнете определени периоди, ще видите, че все още можем да страдаме."

Наставникът на "Дунав" Георги Чиликов беше удовлетворен от играта, която показаха футболистите му в мача: "Честитя победата на "Лудогорец". Заслужена е, имаха повече ситуации. Нашите футболисти опитаха да се противопоставят максимално, но допуснахме елементарни грешки при опита за изнасяне на топката. Мислихме си, че можем да си подаваме по-добре. В последните 20-30 минути сменихме схемата и имахме своите шансове, но може би това са ни възможностите в момента. Доволен съм от раздаването. Ние създаваме малко, за да имаме претенции към нападателите. Трудно задържаме топката, а като опитаме да я задържим, грешим. Нямаме класа и възможности да излезем от пресата. На моменти идеите ни се получаваха, на моменти - не. Имахме шанс да изравним в края, не всеки път може да имаш този късмет. Но никой не го чака лесен мач с нас."