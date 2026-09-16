Опашарят в Първа лига освободи треньора си и върна предишния

Завърналият се в Първа лига "Дунав" се раздели по взаимно съгласие с треньора си Емануел Луканов. 51-годишният специалист се задържа на поста само три месеца и половина. Той беше назначен в началото на юни на мястото на Георги Чиликов, който напусна по лични съображения, след като вкара "Дунав" в елита. Няколко часа, след като стана ясно, че Луканов е освободен, се разбра, че на поста е върнат именно Чиликов.

Емануел Луканов води русенския тим само в 9 официални мача. В тях бяха записани една победа, едно равенство и седем загуби. След IX кръг "Дунав" е на последно място в класирането с 4 точки, колкото има и предпоследният - "Локомотив 1929" (Сф). Именно позицията в таблицата е причината за решението на ръководството на клуба.

"Клубът благодари на Емо за отдадеността и професионализма му начело на отбора и му пожелава успех в бъдещите професионални предизвикателства. Успех, Емо!", написаха от "Дунав".

Пред БТА председателят на Управителния съвет на футболния клуб Диян Димов обясни причините за раздялата: "В последните мачове отборът играеше добре, но резултатите ги нямаше. Това повлия и психологически на отбора и беше време да вземем някакво решение. Благодарим му за отдадеността и професионализма му начело на отбора. За съжаление обаче във футбола са важни и резултатите. Мисля, че бяхме достатъчно време заедно, минаха доста мачове за сработване."

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ЧИЛИКОВ

В ранния следобед стана ясно, че "Дунав" е получил съгласието на Георги Чиликов да се върне като треньор. "В този момент може би най-логичното беше да се стигне до завръщане на Чиликов в "Дунав". Разговаряхме с него и стигнахме до разбирателство това да се случи", потвърди Диян Димов.

48-годишният Чиликов бе наставник на русенския отбор от 11 септември 2024 до 24 май 2025 г. и напусна веднага след връщането на "Дунав" в Първа лига. В този период той води тима в 64 мача, в които записа 34 победи, 20 равенства и 10 загуби.

Най-вероятно утре той ще говори пред медии след завръщането си, а официално ще изведе "Дунав" в съботното домакинство срещу "Ботев" (Вр).