Шампионски треньор се завърна в "Лудогорец" с гръмка победа

Игор Йовичевич - треньорът, който за последно направи "Лудогорец" шампион преди да бъде сменен през юни 2025 г., се завърна по успешен начин в клуба. В първия си официален мач след повторното си назначаване на 23 септември, хърватинът изведе отбора до разгромна победа с 5:0 над гостуващия "Арда" в последен двубой от XI кръг на Първа лига.

Ключовият момент тази вечер бе изгонването на нападателя на кърджалийци Георги Николов в 30-ата минута за удар без топка срещу египетския защитник на домакините Хосам Абделмагид. Дотогава "Лудогорец" водеше с 1:0, благодарение на гола на Кайо Видал в 18-ата минута. След като се оказаха с човек повече, домакините започнаха да бележат усилено - точно преди почивката капитанът в този мач Бърнард Текпетей вкара на два пъти и направи резултата 3:0. През втората част Руан Круз отбеляза в 55-ата минута шестия си шампионатен гол за сезона. А в 86-ата минута украинският халф Иван Желизко записа първото си попадение за разградчани в официален мач.

След този успех "Лудогорец" остана на трето място, но е вече с 26 т. и е само на 1 точка след ЦСКА и на 2 от "Левски", като разградчани и "сините" имат мач по-малко. Той е помежду им и ще се играе на 3 декември в София. За "Арда" това беше най-голямата загуба в Първа лига изобщо. След нея отборът от Кърджали е на шесто място със 17 точки.

ОТЗИВИ

Доволният треньор на "Лудогорец" Игор Йовичевич заяви: "За мен е чест да съм част от това първенство, да продължим това, което приключихме преди година и половина. Виждам амбициозна група от играчи, която иска да печели мачове. Не можем да забравим това, че загубихме последните два мача с "Арда" и трябваше да вземем реванш[ Трябваше да сме отбор, да изпълняваме всичко заедно, да растем заедно, добър старт. Футболистите намираха пространства, в които имаха повече време и възможности за действие. Разликата с преди е мотивацията да се върнем там, където бяхме. Тя е голяма."

Колегата му от "Арда" Александър Тунчев разкритикува Георги Николов за червения картон: "Определено червеният картон повлия. Недопустимо е футболист да постъпва така и да остави отбора с 10 човека. Срещу "Лудогорец" е много трудно. Допуснахме лесен първи гол. Ясно е, млади момчета имаме отзад, ще допускат грешки, но прекалено се повтарят в мачовете. След червения картон беше ясно, че "Лудогорец" ще диктува темпото. Имаха късмет при три от головете с рикошети, но сами сме си виновни. При 0:3 с човек по-малко исках да променим нещо, исках да затворим, да опитаме на преходи, но не се получи това нещо. В три от последните мачове допускаме доста голове. Ако искаме да сме сред водещите отбори, трябва да променим това нещо."