ЦСКА победи втори съперник за титлата

ЦСКА постигна успех над втори конкурент за титлата, побеждавайки с 2:0 като домакин "Лудогорец" в дербито на XII кръг в Първа лига. Преди това на 11 октомври "червените" биха с 3:2 "ЦСКА 1948".

Днешният успех бе ключов за ЦСКА и в друго отношение. Това беше последният мач преди завръщането на изцяло реконструирания стадион "Българска армия", което ще се случи на 31 октомври (събота) с домакинството срещу "Славия". Последният мач на старото съоръжение преди събарянето му бе на 10 декември 2023 г., когато ЦСКА загуби с 0:1 именно от "Лудогорец". Сега, 1051 дни по-късно (или над 2 години и 10 месеца), "червените" взеха своеобразен реванш.

Столичният тим откри резултата на ст. "Васил Левски" в 26-ата минута с изненадващ голмайстор. Левият бек Анхело Мартино беше оставен непокрит и вкара с глава след центриране отляво на Леандро Годой.

Последваха много пропуски, повечето от които на играчи в червено. Чисти положения изтърваха Стефано Сенси, Йоанис Питас, Мохамед Брахими. В 86-ата минута вратарят на "Лудогорец" Хендрик Бонман направи върховната си изява от многото в мача, спасявайки удар на излезлия сам срещу него Исак Соле. И две минути по-късно, в 88-ата, Соле се реваншира с асистенция към Леандро Годой, който вкара четвъртия си шампионатен гол през сезона.

"Лудогорец" имаше доста по-малко ситуации, като най-изгодната от тях бе в 82-ата минута, когато вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов извади удар на Бърнард Текпетей.

Със спечелената победа ЦСКА събра 30 точки и излезе поне за вечер начело в класирането преди утрешното гостуване на шампиона "Левски" (28 т.) на "Арда". Тимът на "Лудогорец" е трети с 26 точки, а това беше първата загуба на разградчани през сезона в Първа лига.

ЦСКА - Лудогорец 2:0 /репортаж/ Date: 26-10-2026 ,Watch the Game Highlights from PFC CSKA Sofia vs. Ludogorets Razgrad PFK, 10/26/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: PFC CSKA Sofia, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: ЦСКА - Лудогорец 2:0 /репортаж/ Date: 26-10-2026 ,Watch the Game Highlights from PFC CSKA Sofia vs. Ludogorets Razgrad PFK, 10/26/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: PFC CSKA Sofia, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime:

ОТЗИВИ

Доволният треньор на ЦСКА Маркус Гиздол коментира след края: "Ключът за успеха беше доброто възстановяване след мача с "Норшелан" в Дания, защото се прибрахме в 5-6 сутринта в петък. Центрирането при първото попадение беше страхотно, завършващият удар на Анхело Мартино също. Той си заслужи този гол. Съперникът е с много висока индивидуална класа. Към настоящия момент това беше много труден двубой за нас. Моят отбор показа добра дисциплина и преса. Смятам, че сме на правия път. Играчите следват плана за мача, приемат това, което казвам, чувстват се свободни на терена. Със сигурност имаме да подобряваме някои неща, но за момента се справяме добре."

Наставникът на "Лудогорец" Игор Йовичевич каза: "Противникът заслужи успеха днес. Имахме доста непридизвикани грешки през първата част. Поставихме се сами под напрежение. През второто полувреме беше по-добре. Опитахме да доминираме и да ги натиснем. Нямахме такава ефективност в последната третина. Те намериха гориво да ни накажат за втори път в края. Правеха опасни контри, но ние имахме шансове да изравним. Трябваше да намерим по-рано нашата идентичност. Не заслужавахме да победим. ЦСКА е в ритъм, имат тонус, концентрирани са. Имаше напрежение при нас в последното отиграване. Очаквах да направим по-малко непредизвикани грешки. Взехме грешни решения, а пресата им е качествена. След повеждането в резултата, е значително по-лесно да играеш. Имахме позитивни периоди, но трябва да бъдем гладни. Има много мачове, към които да се насочим и да взимаме по-добри решения."