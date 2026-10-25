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Станимир Стоилов влезе в серия от три поредни победи

"Гьозтепе" спечели с 2:0 с голове до почивката срещу "Корум"

Днес, 19:57
Английският халф в състава на "Гьозтепе" Тино Анджорин напредва с топката по време на днешния мач срещу "Корум".
Фейсбук/Гьозтепе
Английският халф в състава на "Гьозтепе" Тино Анджорин напредва с топката по време на днешния мач срещу "Корум".

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" влезе в успешен ритъм след слабия старт на сезона в турската Суперлига (3 равенства и 3 загуби в първите 6 мача). Днес тимът от Измир спечели с 2:0 домакинството си срещу "Корум" в мач от IX кръг. Това бе трета поредна победа за "Гьозтепе", който така излезе на десето място в класирането с актив от 12 точки. Лидер към момента е "Амедспор" с 20 точки, пред "Галатасарай" (19) и "Фенербахче" (18), като двата гранда от Истанбул играят утре помежду си.

Успехът беше осигурен още до почивката. Бившият младежки национал на Швейцария Алексис Антунес откри резултата още в 3-ата минута. В 38-ата минута пак той подаде на бразилеца Жуан, който удвои - 2:0.

В следващия кръг "Гьозтепе" има трудно гостуване - срещу "Фенербахче" на 31 октомври.

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