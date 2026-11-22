Фейсбук/Гьозтепе Германският халф на "Гьозтепе" Ефкан Бекироглу се радва на гола си, с който донесе победата в гостуването срещу "Ерзурумспор".

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" спечели с 1:0 гостуването си срещу "Ерзурумспор" от XII кръг на турската Суперлига. Това беше петата победа за сезона на тима от Измир, който се изкачи на осмо място с 18 точки и се намира само на 5 точки от четвъртото място, на което е "Амедспор" (23 точки). Тази позиция е последната, която дава право на квота за европейските клубни турнири.

Единственото попадение в мача срещу "Ерзурумспор" вкара халфът Ефкан Бекироглу в 70-ата минута след асистенция на бразилеца Жуан. Преди това гол в 45-ата минута на съотборника му Ноа Сонко Сондберг (бивш играч на "Левски" и "Лудогорец") беше отменен заради нарушение в атака.

С днешната победа "Гьозтепе" вече е и най-добрият гост в Суперлигата до момента - четири победи, две равенства и една загуба от в седемте мача извън Измир.