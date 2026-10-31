Станимир Стоилов поднесе сензация в Турция

Фейсбук/Гьозтепе Националът на ОАЕ в състава на "Гьозтепе" Ричард Аконор атакува към вратата на "Фенербахче" по време на днешния мач в Истанбул.

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" сътвори изненадата на Х кръг на турската Суперлига, след като победи с 2:1 гранда "Фенербахче" като гост. Така се потвърди навлизането на тима от Измир във форма след слабото начало на сезона. Това беше четвъртата поредна победа в първенството за "Гьозтепе", след която отборът се изкачи на 9-о място и е с 15 т. Начело е "Галатасарай" с 25 т.

Успехът беше още по-драматичен, тъй като дойде след обрат. "Фенербахче", който в този мач бе воден от временния треньор Дирк Койт, поведе в резултата в 45-ата минута с попадение на французина Матео Гендузи, бивш играч на "Арсенал" и "Лацио", който получи пас от белгийския национал Ромелу Лукаку. "Гьозтепе" обаче нанесе удара си в последния четвърт час, при това само за две минути. В 76-ата минута ирландският нападател Синклер Армстронг изравни, а в 78-ата бразилецът Андре осъществи пълния обрат.

В следващия кръг "Гьозтепе" приема 12-ия в класирането "Башакшехир" на 7 ноември.