ЦСКА измъкна в Дания нервна първа точка в Европа

ЦСКА спечели първа точка в основната фаза на тазгодишния турнир Лига на конференцията, след като завърши 2:2 в гостуването си срещу датския "Норшелан". Мачът бе пълен с обрати, като в един момент българският тим можеше да съжалява, че не победи, а след това да се радва, че не загуби.

Тактиката на треньора Маркус Гиздол за агресивна висока преса позволи на ЦСКА да превъзмогне бързо домакинското предимство заради изкуствената тревна настилка. Още във 2-ата минута бившият италиански национал Стефано Сенси шутира опасно и при отбиването от вратаря на "Норшелан" Андреас Хансен топката се удари в напречната греда.

В 8-ата минута ЦСКА вече водеше, след като Сенси, който бе най-добрият в състава на "червените", отне топката и я пусна към Леандро Годой, а аржентинецът на свой ред елегантно се освободи и вкара гол.

До почивката носителят на Купата на България показа отлична игра, която зарадва и Гиздол, и дошлата "червена" агитка на трибуните. Но през втората част глупави грешки доведоха до пълен обрат в полза на домакините. В 55-ата минута десният бек Пастор опита да гардира топката, но позволи на Ибрахим Адел да изравни. В 67-ата минута датчаните вече водеха след второ попадение на Адел, който използва празно пространство в центъра на защитата.

В 77-ата минута капитанът на "Норшелан" Джъстин Янсен получи втори жълт картон заради нарушение срещу Сенси. ЦСКА натисна в търсене на изравняване, след като се оказа с човек повече. И успя - в 88-ата минута Годой отбеляза за втори път при добавка, след като Хансен изби топката след удар на Йоанис Питас. След този гол нервите надделяха и се стигна до сбиване между играчите на двата отбора.

В следващия си мач на 5 ноември ЦСКА гостува срещу гръцкия "Панатинайкос".