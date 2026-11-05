Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЦСКА пропусна да вземе точка от ПАО в Атина

Гръцкият гранд се наложи с 2:1 с победен гол след групова грешка в "червената" отбрана

Днес, 00:10
Авторът на почетния гол за ЦСКА Диниш Алмейда води въздушна битка за топката със северномакедонския национал на върха на атаката на "Панатинайкос" Елмин Растодер пред погледа на Теодор Иванов (№14) и Анджело Мартино (№17) в наказателното поле на българския тим на Олимпийския стадион в Атина.
ЕПА/БГНЕС
Авторът на почетния гол за ЦСКА Диниш Алмейда води въздушна битка за топката със северномакедонския национал на върха на атаката на "Панатинайкос" Елмин Растодер пред погледа на Теодор Иванов (№14) и Анджело Мартино (№17) в наказателното поле на българския тим на Олимпийския стадион в Атина.

Носителят на Купата на България ЦСКА изигра приличен двубой срещу гръцкия гранд "Панатинайкос", но не успя да спре победната серия на един от лидерите в Лигата на конференцията. "Червените" от София отстъпиха с 1:2 при гостуването си в Атина в III кръг от груповата фаза на третата по сила европейска клубна надпревара по футбол.

Мачът се игра пред около 30 000 зрители на 70-хилядния олимпийски стадион "Спирос Луис" в столицата на южната ни съседка. Близо 2500 запалянковци по трибуните бяха от агитката на "армейците".

Българският тим опита да играе като равен срещу една от най-скъпите селекции в турнира и през повечето време успяваше. С огромна заслуга за минималното поражение беше и вратарят Фьодор Лапоухов, който се намеси решаващо в редица голови ситуации, особено през първото полувреме.

Беларуският страж беше безпомощен при перфектна комбинация на скорост от ПАО, завършена от Давиде Калабрия в 41-вата минута. Непосредствено преди почивката ЦСКА изравни с попадение на Диниш Алмейда след изпълнение на корнер. В средата на второто полувреме обаче домакините отбелязаха втория си гол, този път след групова грешка в отбраната в червено - разписа се Виченте Таборда в 68-ата мин.

Любопитното е, че това беше изобщо първи успех за "Панатинайкос" в съперничеството с 31-кратния шампион на България. Двата клуба се бяха срещали четири пъти в официални мачове досега и всички срещи бяха завършвали с успехи за ЦСКА - 2:1 в София и 2:0 в Атина на 1/16-финалите за КЕШ през сезон 1972/1973 и 2:0 в София и 1:0 в Атина на 1/8-финалите за КНК през 1988/1989.

През настоящата кампания ПАО вече има три победи от три двубоя в Лигата на конференцията и с пълен актив от 9 т. е сред четирите тима с перфектен баланс на върха в класирането. Останалите са "Лугано", "Твенте" и "Монако", като по голова разлика начело са швейцарците (11:4), следвани от гърците (9:3), нидерландците (8:2) и французите (7:1).

За ЦСКА пък загубата е втора, като отборът от Борисовата градина има и едно равенство. С актив от 1 т. "армейците" са на 28-о място сред 36-те участващи отбора.

 

ОТЗИВИ

"Съперникът беше в много добра кондиция. Много е трудно да се играе тук. Може би бяхме близо до точката, но все пак те бяха с един гол по-добри от нас - коментира германският треньор на ЦСКА Маркус Гиздол. - Не бях доволен от представянето като цяло и затова прецених, че трябва да направя промени на почивката. Искахме да имаме добър микс между сега и след два дни, когато имаме двубой (б. р. - в неделя предстои дербито с "Левски" в Първа лига). Трябва да се грижа за играчите, за тяхното натоварване и възстановяване. Нямаше големи проблеми. Просто срещнахме много добър опонент в добра форма, който е лидер в гръцкото първенство. Те имат качества. Моите футболисти направиха всичко най-добро и съм горд с тях. От това, което показахме като битка - няма какво да покажем повече. Показваме тези качества във всеки един двубой. Трябва да продължаваме по същия начин и победите ще дойдат."

"ЦСКА се представи добре, но мисля, че с хода на двубоя ние се подобрихме - заяви пък датският наставник на ПАО Якуб Нееструп. - Знаехме, че ЦСКА е добър отбор, но мисля, че спечелихме заслужено. Те имат добър състав. Това е един от най-добрите тимове в България - в Топ 4.”

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Веласкес: Ще се провалим утре, ако не играем на 100%
04 Ноем. 2026
ЦСКА не успя да победи при откриването на "Българска армия"
31 Окт. 2026
ЦСКА победи втори съперник за титлата
26 Окт. 2026
ЦСКА обяви завръщането си на стадион "Българска армия"
24 Окт. 2026
ЦСКА измъкна в Дания нервна първа точка в Европа
22 Окт. 2026
Двама основни играчи на ЦСКА не заминаха за Дания
21 Окт. 2026
"Левски" се класира по-леко от ЦСКА за 1/8-финалите за Купата
18 Окт. 2026
ЦСКА се завърна в големия футбол с горчив урок от "Монако"
15 Окт. 2026
Треньорът на ЦСКА: Ще се борим за живота си срещу "Монако"
14 Окт. 2026
ЦСКА поиска рефер да бъде изваден доживотно от футбола
12 Окт. 2026
Гиздол стартира в ЦСКА с инфарктна победа над конкурент
11 Окт. 2026
Новият треньор на ЦСКА обеща изненади за конкурентите
05 Окт. 2026
ЦСКА подписа договор с Гиздол само за 9 месеца
29 Септ. 2026
Треньор с голям опит в Бундеслигата поема ЦСКА
28 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави