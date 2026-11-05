ЦСКА пропусна да вземе точка от ПАО в Атина

ЕПА/БГНЕС Авторът на почетния гол за ЦСКА Диниш Алмейда води въздушна битка за топката със северномакедонския национал на върха на атаката на "Панатинайкос" Елмин Растодер пред погледа на Теодор Иванов (№14) и Анджело Мартино (№17) в наказателното поле на българския тим на Олимпийския стадион в Атина.

Носителят на Купата на България ЦСКА изигра приличен двубой срещу гръцкия гранд "Панатинайкос", но не успя да спре победната серия на един от лидерите в Лигата на конференцията. "Червените" от София отстъпиха с 1:2 при гостуването си в Атина в III кръг от груповата фаза на третата по сила европейска клубна надпревара по футбол.

Мачът се игра пред около 30 000 зрители на 70-хилядния олимпийски стадион "Спирос Луис" в столицата на южната ни съседка. Близо 2500 запалянковци по трибуните бяха от агитката на "армейците".

Българският тим опита да играе като равен срещу една от най-скъпите селекции в турнира и през повечето време успяваше. С огромна заслуга за минималното поражение беше и вратарят Фьодор Лапоухов, който се намеси решаващо в редица голови ситуации, особено през първото полувреме.

Беларуският страж беше безпомощен при перфектна комбинация на скорост от ПАО, завършена от Давиде Калабрия в 41-вата минута. Непосредствено преди почивката ЦСКА изравни с попадение на Диниш Алмейда след изпълнение на корнер. В средата на второто полувреме обаче домакините отбелязаха втория си гол, този път след групова грешка в отбраната в червено - разписа се Виченте Таборда в 68-ата мин.

Любопитното е, че това беше изобщо първи успех за "Панатинайкос" в съперничеството с 31-кратния шампион на България. Двата клуба се бяха срещали четири пъти в официални мачове досега и всички срещи бяха завършвали с успехи за ЦСКА - 2:1 в София и 2:0 в Атина на 1/16-финалите за КЕШ през сезон 1972/1973 и 2:0 в София и 1:0 в Атина на 1/8-финалите за КНК през 1988/1989.

През настоящата кампания ПАО вече има три победи от три двубоя в Лигата на конференцията и с пълен актив от 9 т. е сред четирите тима с перфектен баланс на върха в класирането. Останалите са "Лугано", "Твенте" и "Монако", като по голова разлика начело са швейцарците (11:4), следвани от гърците (9:3), нидерландците (8:2) и французите (7:1).

За ЦСКА пък загубата е втора, като отборът от Борисовата градина има и едно равенство. С актив от 1 т. "армейците" са на 28-о място сред 36-те участващи отбора.

ОТЗИВИ

"Съперникът беше в много добра кондиция. Много е трудно да се играе тук. Може би бяхме близо до точката, но все пак те бяха с един гол по-добри от нас - коментира германският треньор на ЦСКА Маркус Гиздол. - Не бях доволен от представянето като цяло и затова прецених, че трябва да направя промени на почивката. Искахме да имаме добър микс между сега и след два дни, когато имаме двубой (б. р. - в неделя предстои дербито с "Левски" в Първа лига). Трябва да се грижа за играчите, за тяхното натоварване и възстановяване. Нямаше големи проблеми. Просто срещнахме много добър опонент в добра форма, който е лидер в гръцкото първенство. Те имат качества. Моите футболисти направиха всичко най-добро и съм горд с тях. От това, което показахме като битка - няма какво да покажем повече. Показваме тези качества във всеки един двубой. Трябва да продължаваме по същия начин и победите ще дойдат."

"ЦСКА се представи добре, но мисля, че с хода на двубоя ние се подобрихме - заяви пък датският наставник на ПАО Якуб Нееструп. - Знаехме, че ЦСКА е добър отбор, но мисля, че спечелихме заслужено. Те имат добър състав. Това е един от най-добрите тимове в България - в Топ 4.”