Треньорът на ЦСКА: Ще се борим за живота си срещу "Монако"

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол обеща максимално раздаване от страна на футболистите си по време на утрешния домакински мач срещу "Монако" от основната фаза на Лигата на конференцията.

"Не мога да обещая победа, но ще се борим за живота си в този мач, защото очакваме много фенове. Ние ще дадем всичко от себе си на терена и по този начин да има добра връзка между нас. Правим всичко възможно да се представим добре. Ще видим какво ще стане на терена. Важно е да сме смели, храбро да се опитаме да играем най-добре на терена", заяви Гиздол.

Германецът обясни в прав текст, че смята "Монако" за фаворит в предстоящия двубой, но това няма да бъде атестат за крайния резултат. "Ще се изправим срещу един от основните отбори в Европа в момента, един от лидерите. Знам какво качество притежават. Към този етап "Монако" има предимство пред нас, защото работят заедно отдавна. Треньорът Филипе Луиш върши страхотна работа, харесва ми стилът на игра, който видях. Прилича на стила, който аз искам да постигна с нашия отбор Мачът ще е труден, но знаем какви са нашите възможности и шансове и очаквам с нетърпение мача утре. Когато човек играе срещу голям отбор, винаги знае как стоят нещата на хартия преди мача. Но когато мачът започне, резултатът е 0:0", обясни треньорът на ЦСКА.

Той вметна, че ще направи три или четири промени в титулярния състав в сравнение с неделния мач с "ЦСКА 1948", но не влезе в подробности.

Двубоят между ЦСКА и "Монако" е утре от 19:45 ч. на ст. "Васил Левски" и ще се предава пряко по bTV Action. Главен рефер ще бъде португалецът Жоао Гонсалвеш. На стадиона се очакват поне 20 000 фенове на ЦСКА.

В "ЛЕВСКИ" ПОИСКАХА ДА СА КАТО "БРЮЖ"

Шампионът "Левски" замина с оптимизъм за гостуването си срещу НЕК "Ниймеген" утре в турнира Лига Европа. На столичното летище изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров обяви, че иска отборът му да повтори стореното "Брюж", който снощи победи с 4:3 "Интер" в Италия в мач от Шампионската лига.

"Левски" играе винаги за победа. Така е било, така и ще бъде. Ще дадем максимума от себе си и ще видим какво ще се получи. Имаме много добър колектив. Благодарение на него идват и резултатите, надявам се да го покажем и сега. За нас е важно утре да покажем на какво сме способни, пък ще видим. Футболът е непредвидим спорт, видяхте и снощи в Шампионска лига. Искам да направим това, което направи "Брюж", каза Боримиров.

Този път отборът на "Левски" реши да не провежда официална тренировка преди мача и се подготви в София. Заниманието пропуснаха Мустафа Сангаре и Асен Митков. Акрам Бурас и Радослав Кирилов също не са възстановени и няма да играят. В групата обаче попаднаха Никола Серафимов и Мазир Сула, които имаха травми.

Двубоят между НЕК "Ниймеген" и "Левски" е утре от 22:00 ч. наше време и ще бъде предаван пряко по Макс спорт 3. Главен рефер ще е Алияр Агаев от Азербайджан.