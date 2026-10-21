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Двама основни играчи на ЦСКА не заминаха за Дания

От отбора признаха, че изкуственият терен на "Норшелан" ще бъде предизвикателство

Днес, 10:39
Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол (на преден план) слиза от автобуса, който докара отбора на столичното летище преди заминаването за Дания.
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Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол (на преден план) слиза от автобуса, който докара отбора на столичното летище преди заминаването за Дания.

Двама важни футболисти не попаднаха в групата на ЦСКА за утрешното гостуване срещу датския "Норшелан" в основната фаза на Лигата на конференцията. Заради травми с отбора не заминаха защитникът Жан-Филип Гбамен и голмайсторът на тима до момента Жоел Зварц. За първия това ще бъде четвърти пореден пропуснат мач, а Зварц се контузи в неделя при победата с 2:0 над "Несебър" в 1/16-финал за Купата на България.

За отбора на ЦСКА най-голямото предизвикателство в предстоящото гостуване изглежда изкуственият терен, на който играе "Норшелан". Левият бек Анхело Мартино призна това: "За нас изкуственият терен е нещо ново. Доста от футболистите не са играли на такъв тип покритие, но при всички положения ще излезем за победа, както го направихме срещу "Монако". Не съм играл официални мачове на такъв терен, само съм тренирал. При всички положения ще се опитаме да направим нещата по правилния начин." Той похвали и новия треньор на отбора Маркус Гиздол. "Той е човек, който е много близо до нас, интересува се от нашето състояние и това е много положително. Освен това много набляга на тактическия подход преди всеки двубой", коментира Мартино преди заминаването.

Двубоят между "Норшелан" и ЦСКА утре е от 19:45 ч. българско време и ще се предава пряко по bTV Action. Главен рефер ще е англичанинът Робърт Джоунс, който е един от опитните съдии в английската Висша лига.

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